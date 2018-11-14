Анастасия Приходько обвинила Порошенко во лжи и подлости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько в своем Facebook обвинила президента Украины Петра Порошенко и его соратников в "лживой и подлой игре в надежде остаться при власти". Так певица прокомментировала инцидент, который произошел в ходе ее интервью украинскому "5 каналу", когда после ряда неудобных вопросов о Юлии Тимошенко она решила прервать встречу.

По словам Приходько, она готовилась к "конструктивному диалогу", хотя и понимала, что, будучи соратником Тимошенко, выступит на канале, принадлежащем украинскому президенту. Однако после ряда нападок на Тимошенко и "манипулирования информацией" певица, по ее словам, растерялась.

"Но главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти", — заключила Приходько, при этом "поблагодарив" оппонентов за подобный "урок".

Ранее в ходе интервью "5 каналу" ведущая передачи Янина Соколова попросила Приходько прокомментировать видео, где Юлия Тимошенко говорит о росте госдолга Украины в 14,5 раза за последние четыре года и на листе бумаги демонстрирует соответствующую диаграмму. При этом на графике указано, что долг вырос на названную ей величину с 2008 года, когда она сама была премьер-министром.

Певица попыталась возразить Соколовой, однако ведущая заявила, что Приходько услышала подсказку одного из двух сопровождающих. Позднее мужчина вмешался в интервью, представившись Константином.

В ответ на вопрос ведущей, кто он, Константин назвался гражданином Украины и добавил, что это "самое высокое звание, которое может быть у человека". Он также отметил, что не состоит в Блоке Юлии Тимошенко. После этого Приходько сказала, что интервью окончено, сняла с себя микрофон и ушла.

В октябре стало известно, что бывшая певица решила присоединиться к команде Тимошенко. По словам самой Приходько, она займется социальными вопросами.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы.

Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.