Анастасия Приходько ушла с интервью после вопросов о Тимошенко

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Певица Анастасия Приходько ушла с интервью украинскому "5 каналу" в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" после неудобных вопросов о Юлии Тимошенко.

Ведущая попросила Приходько прокомментировать видео, где Юлия Тимошенко говорит о росте госдолга Украины в 14,5 раза за последние четыре года и на листе бумаги демонстрирует соответствующую диаграмму. При этом на графике указано, что долг вырос на названную ей величину с 2008 года, когда она сама была премьер-министром.

Певица попыталась возразить Соколовой, однако ведущая заявила, что Приходько услышала подсказку одного из двух сопровождающих. Позднее мужчина вмешался в интервью, и представился только именем Константин.

В ответ на вопрос ведущей, кто он, Константин назвался гражданином Украины и добавил, что это "самое высокое звание, которое может быть у человека". Он также отметил, что не состоит в Блоке Юлии Тимошенко. После этого Приходько сказала, что интервью окончено, сняла с себя микрофон и ушла.

В октябре стало известно, что бывшая певица решила присоединиться к команде Тимошенко. По словам самой Приходько, она займется социальными вопросами.