В Раде назвали Тимошенко основным соперником Порошенко во втором туре

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во втором туре президентских выборов видит своим соперником лидера оппозиционной партии "Батьквищина" Юлию Тимошенко, считает первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорь Кононенко.

"Все говорят, что идеальная ситуация во втором туре для Петра Порошенко — это он против Бойко (лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – ред.). Но мы — реалисты, и во втором туре настроены бороться с Юлией Тимошенко. Однако подчеркиваю — заявления Петра Порошенко о баллотировании еще нет", — заявил Кононенко интернет-изданию "Главком" в интервью, которое было опубликовано во вторник. По его словам, команда президента еще не занимается выборами, и штаб не работает.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко. Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.

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