Треть украинцев против союза с ЕС или Россией, показал опрос

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Треть украинцев считает, что страна должна быть одинаково независимой и от Европы, и от России, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и социологической группой "Рейтинг".
В опросе отмечается, что сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть — вступление в Таможенный Союз.
Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет по всей территории Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.