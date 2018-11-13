Треть украинцев против союза с ЕС или Россией, показал опрос

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Треть украинцев считает, что страна должна быть одинаково независимой и от Европы, и от России, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром Разумкова и социологической группой "Рейтинг".

"При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% — в Таможенный Союз. В то же время 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России", — говорится в исследовании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В опросе отмечается, что сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть — вступление в Таможенный Союз.

"Моделирование с выбором между военными блоками и нейтралитетом дало следующие результаты: 39% — за вступление в НАТО, 35% — за внеблоковость, и только 9% — за вступление в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности)", — говорится в социсследовании.

Опрос проводился с 19 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет по всей территории Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.