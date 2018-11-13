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Ляшко потребовал от Порошенко включить украинцам отопление

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (164)
(обновлено: 12:04 13.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБатарея. Архивное фотоБатарея. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему с отоплением в стране. С таким призывом он выступил видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.

Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
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"Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Люди не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действий властей. Они не должны мерзнуть, когда у вас теплые батареи в президентских и премьерских кабинетах", — заявил Ляшко.

По словам политика, если украинцам не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку.

"Три гетмана на двух украинцев"

По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, обращение Ляшко – один из признаков приближающейся предвыборной кампании.

АЗС в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Сейчас все представители так называемой украинской политической элиты начнут вести активную борьбу не только за будущий пост президента, но и за ряд других позиций. Ведь сегодня Порошенко находится внизу рейтинга возможных кандидатов, несмотря на то что, по сути, действующий киевский режим узурпировал власть еще вследствие государственного переворота 2014 года. И все, что там происходит, – убийства собственных активистов, представителей Майдана, нераскрытые дела с 2014 года, несостоявшаяся отставка генерального прокурора Луценко, – все это показывает, что на Украине начинается период ожесточенной борьбы за власть. Причем, учитывая тот факт, что сегодня политические процессы на Украине имеют неконструктивное направление, различные радикальные группы в своей политической борьбе уже по-другому не смогут: они готовы постоянно прибегать к незаконным методам проведения политической борьбы", – сказал он в эфире радио Sputnik

По мнению парламентария, Украине с приближением выборов грозит дальнейшая политическая дезинтеграция.

"Сложно представить, насколько демократичными будут выборы на Украине, если они все-таки состоятся, если Порошенко не найдет возможности обострить ситуацию в стране, ввести чрезвычайное положение и перенести выборы. Ведь сам Порошенко не собирается сдавать власть, а оппонентов у него уже даже в собственной группировке украинских националистов достаточно много. Надо помнить и про фактор Юлии Тимошенко, и Луценко имеет амбиции, Ляшко и так далее. В этом отношении вспоминается поговорка: на двух украинцев приходится три гетмана", – отметил Ганжара.

Замерзающая Украина

В последние дни на Украине обострились проблемы с теплоснабжением сразу в нескольких городах. С 1 ноября вступили в силу новые цены на газ для населения — на 23,5 процента выше, чем раньше. Теперь тысяча кубометров топлива обходится украинцам в 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу). Повышение цен на газ было одним из условий Междунарожного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша помощи. Причем это повышение не последнее — очередное ждет жителей страны весной.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В результате у газовых компаний накопились большие задолженности перед "Нафтогазом", из-за чего отключают отопление и горячую воду. Без тепла остаются десяток крупных городов, в том числе Кривой Рог, Смела и Северодонецк.

Так, в Кривом Роге из-за долгов газораспределительной компании "Криворожгаз" тепла нет у порядка 300 тысяч человек из 630-тысячного населения. В воскресенье, 11 ноября, без отопления остались 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более двух тысяч многоэтажных домов и воинская часть. 

В школах и детских садах пришлось объявить временные каникулы. Утром 12 ноября в здание "Криворожгаза" ворвались люди с требование возобновить отопление. Руководство компании пыталось вступить с ними переговоры и объяснить, что необходимо урегулировать ситуацию с "Нафтогазом", но они сорвали пломбы на пяти из шести котельных и начали несанкционированный отбор газа. При этом они не подпускали на места аварийные бригады.

У здания "Криворожгаза" собралась толпа, люди жгли шины и не позволяли пожарным потушить огонь.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Позже руководство компании смогло найти понимание у протестующих, так что удалось возобновить работу аварийной службы "Криворожгаза".

В городе Смела в Черкасской области, где проживают около 68 тысяч человек, из-за отсутствия отопления ввели чрезвычайное положение.

Такая ситуация опять-таки сложилась из-за долгов. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа и взять кредит на погашение задолженности.

Если вопрос с теплоснабжением не решится, то местные жители грозят перекрыть дороги, заявил мэр Алексей Цыбко.

Акция во Львове против повышения тарифов на газ
© РИА Новости / Стрингер
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"Если государство так относится к нам, смелянам, к центру Украины, тогда центру Украины ничего не остается кроме как остановить все транспортные артерии через центр Украины <…> Я делал все возможное, чтоб этого не было, но община настроена резко", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

В городе из-за отсутствия отопления 11 школ перешли на дистанционное обучение, а в 12 детских садах помещения для сводных групп отапливают электричеством.

А в Шепетовке, которой также грозит отключение отопления из-за долгов, местные власти собирают городское вече. По словам мэра Михаила Полодюка, ситуация стала критичной, а власти города исчерпали набор юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом.

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