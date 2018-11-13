Ляшко потребовал от Порошенко включить украинцам отопление

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему с отоплением в стране. С таким призывом он выступил видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.
По словам политика, если украинцам не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку.
"Три гетмана на двух украинцев"
По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, обращение Ляшко – один из признаков приближающейся предвыборной кампании.
По мнению парламентария, Украине с приближением выборов грозит дальнейшая политическая дезинтеграция.
"Сложно представить, насколько демократичными будут выборы на Украине, если они все-таки состоятся, если Порошенко не найдет возможности обострить ситуацию в стране, ввести чрезвычайное положение и перенести выборы. Ведь сам Порошенко не собирается сдавать власть, а оппонентов у него уже даже в собственной группировке украинских националистов достаточно много. Надо помнить и про фактор Юлии Тимошенко, и Луценко имеет амбиции, Ляшко и так далее. В этом отношении вспоминается поговорка: на двух украинцев приходится три гетмана", – отметил Ганжара.
Замерзающая Украина
В последние дни на Украине обострились проблемы с теплоснабжением сразу в нескольких городах. С 1 ноября вступили в силу новые цены на газ для населения — на 23,5 процента выше, чем раньше. Теперь тысяча кубометров топлива обходится украинцам в 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу). Повышение цен на газ было одним из условий Междунарожного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша помощи. Причем это повышение не последнее — очередное ждет жителей страны весной.
Так, в Кривом Роге из-за долгов газораспределительной компании "Криворожгаз" тепла нет у порядка 300 тысяч человек из 630-тысячного населения. В воскресенье, 11 ноября, без отопления остались 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более двух тысяч многоэтажных домов и воинская часть.
В школах и детских садах пришлось объявить временные каникулы. Утром 12 ноября в здание "Криворожгаза" ворвались люди с требование возобновить отопление. Руководство компании пыталось вступить с ними переговоры и объяснить, что необходимо урегулировать ситуацию с "Нафтогазом", но они сорвали пломбы на пяти из шести котельных и начали несанкционированный отбор газа. При этом они не подпускали на места аварийные бригады.
У здания "Криворожгаза" собралась толпа, люди жгли шины и не позволяли пожарным потушить огонь.
В городе Смела в Черкасской области, где проживают около 68 тысяч человек, из-за отсутствия отопления ввели чрезвычайное положение.
Такая ситуация опять-таки сложилась из-за долгов. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа и взять кредит на погашение задолженности.
Если вопрос с теплоснабжением не решится, то местные жители грозят перекрыть дороги, заявил мэр Алексей Цыбко.
В городе из-за отсутствия отопления 11 школ перешли на дистанционное обучение, а в 12 детских садах помещения для сводных групп отапливают электричеством.
А в Шепетовке, которой также грозит отключение отопления из-за долгов, местные власти собирают городское вече. По словам мэра Михаила Полодюка, ситуация стала критичной, а власти города исчерпали набор юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом.