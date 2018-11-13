Ляшко потребовал от Порошенко включить украинцам отопление

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему с отоплением в стране. С таким призывом он выступил видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.

"Включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Люди не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действий властей. Они не должны мерзнуть, когда у вас теплые батареи в президентских и премьерских кабинетах", — заявил Ляшко.

По словам политика, если украинцам не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку.

"Три гетмана на двух украинцев"

По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, обращение Ляшко – один из признаков приближающейся предвыборной кампании.

"Сейчас все представители так называемой украинской политической элиты начнут вести активную борьбу не только за будущий пост президента, но и за ряд других позиций. Ведь сегодня Порошенко находится внизу рейтинга возможных кандидатов, несмотря на то что, по сути, действующий киевский режим узурпировал власть еще вследствие государственного переворота 2014 года. И все, что там происходит, – убийства собственных активистов, представителей Майдана, нераскрытые дела с 2014 года, несостоявшаяся отставка генерального прокурора Луценко, – все это показывает, что на Украине начинается период ожесточенной борьбы за власть. Причем, учитывая тот факт, что сегодня политические процессы на Украине имеют неконструктивное направление, различные радикальные группы в своей политической борьбе уже по-другому не смогут: они готовы постоянно прибегать к незаконным методам проведения политической борьбы", – сказал он в эфире радио Sputnik

По мнению парламентария, Украине с приближением выборов грозит дальнейшая политическая дезинтеграция.

"Сложно представить, насколько демократичными будут выборы на Украине, если они все-таки состоятся, если Порошенко не найдет возможности обострить ситуацию в стране, ввести чрезвычайное положение и перенести выборы. Ведь сам Порошенко не собирается сдавать власть, а оппонентов у него уже даже в собственной группировке украинских националистов достаточно много. Надо помнить и про фактор Юлии Тимошенко, и Луценко имеет амбиции, Ляшко и так далее. В этом отношении вспоминается поговорка: на двух украинцев приходится три гетмана", – отметил Ганжара.

Замерзающая Украина