"На двух украинцев – три гетмана". Крымский депутат о ситуации на Украине

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал немедленно включить отопление в украинских городах. Радикалы включились в борьбу за президентский пост, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к главе государства Петру Порошенко и премьер-министру Виталию Гройсману с призывом решить проблему с отоплением в стране. Видеообращение парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!" – заявил Ляшко, отметив, что люди не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действий властей.

По словам политика, если украинцам не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку. "Дайте людям тепло, или уходите!" – потребовал Ляшко.

В понедельник в городе Кривой Рог, как сообщила ранее компания "Криворожгаз", неизвестные незаконно начали отбирать газ в местных котельных, отключенных за неуплату. В городе Смела в Черкасской области власти объявили режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением. Местные жители готовятся перекрыть дороги. Кроме того, в городе Шепетовка в Хмельницкой области газоснабжение со вторника может быть прекращено из-за имеющейся задолженности.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара уверен, что это обращение Ляшко – один из признаков приближающейся предвыборной кампании.

"Сейчас все представители так называемой украинской политической элиты начнут вести активную борьбу не только за будущий пост президента, но и за ряд других позиций. Ведь сегодня Порошенко находится внизу рейтинга возможных кандидатов, несмотря на то, что, по сути, действующий киевский режим узурпировал власть еще вследствие государственного переворота 2014 года. И все, что там происходит – убийства собственных активистов, представителей Майдана, нераскрытые дела с 2014 года, несостоявшаяся отставка генерального прокурора Луценко – все это показывает, что на Украине начинается период ожесточенной борьбы за власть. Причем, учитывая тот факт, что сегодня политические процессы на Украине имеют неконструктивное направление, различные радикальные группы в своей политической борьбе уже по-другому не смогут: они готовы постоянно прибегать к незаконным методам проведения политической борьбы", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Украине с приближением выборов грозит дальнейшая политическая дезинтеграция.

"Я думаю, что сам процесс, который мы увидим, может привести к еще большей дезинтеграции внутриполитических процессов на Украине. Сложно представить, насколько демократичными будут выборы на Украине, если они все-таки состоятся, если Порошенко не найдет возможности обострить ситуацию в стране, ввести чрезвычайное положение и перенести выборы. Ведь сам Порошенко не собирается сдавать власть, а оппонентов у него уже даже в собственной группировке украинских националистов достаточно много. Надо помнить и про фактор (лидера партии "Батькивщина") Юлии Тимошенко, и (генпрокурор Юрий) Луценко имеет амбиции, Ляшко и так далее. В этом отношении вспоминается поговорка: на двух украинцев приходится три гетмана", – отметил Владислав Ганжара.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Официально избирательная кампания еще не стартовала, но ряд политиков уже заявили о своих президентских амбициях. Действующий глава государства Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.