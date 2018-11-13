Израиль атаковал 150 целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжает атаковать позиции палестинских боевиков в секторе Газа, сообщили израильские военные.

"Армия обороны Израиля на этот час нанесла удары примерно по 150 террористическим целям, принадлежащим ХАМАС и "Исламскому джихаду" в секторе Газа", — сказано в последней армейской сводке.

Погибли по меньшей мере трое палестинцев и один израильтянин. Более 50 человек получили ранения или психологические травмы, состояние двоих критическое, рассказали полицейские и медики.

Обмен ударами не прекращается, несмотря на призывы международного сообщества и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

В списках уничтоженных целей фигурируют базы боевиков, оружейные склады и мастерские, подземные тоннели, площадки для запуска ракет, "три правительственных здания, используемых ХАМАС в военных целях", и некое "уникальное судно, применявшееся военно-морскими подразделениями" палестинских боевиков.

С начала нынешнего раунда противостояния, оказавшегося самым масштабным с войны 2014 года, израильтяне насчитали порядка 370 пусков ракет и мин из сектора Газа, из которых около сотни были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Причиной обострения конфликта стала перестрелка во время военной операции Тель-Авива на территории анклава. Инцидент произошел в воскресенье, погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло "Исламского джихада" объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.