Гутерреш призвал все стороны конфликта в секторе Газа быть сдержанными

ООН, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех участников конфликта в секторе Газа к сдержанности, говорится в заявлении пресс-офиса главы всемирной организации.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные засекли около 300 пусков ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них. Также сообщалось, что израильтяне с земли и воздуха атакуют десятки разнообразных целей по всему анклаву, отвечая на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

"Генсек настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность", — говорится в сообщении пресс-офиса.

Также отмечается, что он "внимательно следит за последними событиями в области безопасности в Газе".

По данным всемирной организации, "специальный координатор Организации Объединенных Наций Николай Младенов тесно сотрудничает с Египтом и всеми заинтересованными сторонами в целях восстановления спокойствия".

В то же время, постпред Израиля в ООН Дэнни Данон ранее обратился к Совбезу всемирной организации с призывом осудить пуски ракет, а также отметил в своем письме, что "после целого дня ракетных обстрелов нет какого-либо другого определения ХАМАСа, кроме определения террористической организации".