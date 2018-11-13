Палестинские боевики выпустили 370 ракет из сектора Газа по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильские военные засекли 370 пусков ракет и мин из сектора Газа, перехватив около сотни из них, сообщила армейская пресс-служба.

Сирены воздушной тревоги более половины суток звучат по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.

"С начала широкомасштабной атаки, которая проводится террористическими организациями сектора Газа против израильских граждан, зафиксировано примерно 370 пусков… Около 100 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", — говорится в сводке.

При попадании ракеты в жилой дом в южном городе Ашкелоне минувшей ночью погиб мужчина, который стал первой жертвой в Израиле с начала нынешней волны палестинских обстрелов. Свыше 50 человек получили ранения или психологические травмы, состояние двух из них — критическое, подсчитали полицейские и медики.

В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 70 объектов боевиков в секторе Газа, где, по данным местных медиков, погибли три человека. Целью одного из авиаударов стала телестанция "Аль-Акса", которая принадлежит правящему в анклаве движению ХАМАС.