Ляшко потребовал от Порошенко включить отопление в украинских городах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к главе государства Петру Порошенко и премьер-министру Виталию Гройсману с призывом решить проблему с отоплением в стране. Видеообращение парламентарий опубликовал на странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!", — заявил Ляшко, отметив, что люди не должны быть заложниками из-за непрофессиональных и аморальных действий властей.

По словам политика, если украинцам не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку.

"Дайте людям тепло, или уходите!", — потребовал Ляшко.

В понедельник в городе Кривой Рог, как сообщила ранее компания "Криворожгаз", неизвестные незаконно начали отбирать газ в местных котельных, отключенных за неуплату. В городе Смела, Черкасская область, власти объявили режим чрезвычайного положения из-за проблем с отоплением. Местные жители готовятся перекрыть дороги. Кроме того, в городе Шепетовка в Хмельницкой области газоснабжение со вторника может быть прекращено из-за имеющейся задолженности.