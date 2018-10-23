"Как выживать – не знаем": украинцы пожаловались на повышение цены на газ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Телеканал "112 Украина" провел опрос мнения жителей ряда украинских городов по поводу подорожания газа и роста тарифов на коммунальные услуги. В результате подавляющее большинство респондентов пожаловались на высокие цены.

Так, в Киеве у граждан спросили , готовы ли они к повышению цен на газ.

"Я вообще отношусь к этому очень плохо. Людям очень сейчас тяжело. Платить? Будем работать — будем платить, но как выживать — не знаем", — сказала одна из опрошенных.

"Если считать среднюю заработную плату по Украине, то у человека она вся уходит на оплату коммунальных услуг", — ответила жительница столицы.

"Я сейчас не включаю отопление и сижу в холодной хате. Ну что я буду делать. Выживать мы должны как-то. Вот и будем стараться. Как — не знаю", — заявила собеседница телеканала.

"Буду экономить, экономить. Но если, например, мы берем отопление, на отоплении не сэкономишь, поскольку отопление рассчитывается согласно квадратным метрам, на которых вы проживаете. Ну, значит, будем экономить на другом: свет, газ, вода и так далее. Только экономия", — посетовала жительница Черкасс.

Однако в эфире прозвучал и оптимистичный ответ.

"Меня особо не касается вопрос повышения цены на газ, поскольку я живу на Полтавщине, где есть лес. У меня дома есть печь, которую я топлю. У меня электроплита. И меня вопрос повышения цены на газ не касается особо", — отметила участница опроса.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей и требований Международного валютного фонда. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.