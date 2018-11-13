Столтенберг: операцию в Ливии инициировала не НАТО, а ряд европейских стран

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Операция в Ливии была инициирована не НАТО, а рядом европейских стран, которые затем поняли, что нуждаются в возможностях альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг выступал в понедельник на конференции в Берлине, запись распространила пресс-служба НАТО. Рассуждая о стремлении ряда европейских стран к стратегической автономности в оборонной сфере, генсек альянса вспомнил события в Ливии.

"Конечно, иногда европейские союзники должны быть способны делать что-то без США. Мы не говорили, что все операции в НАТО должны быть с США, просто они большие, и часто есть необходимость в них. Я хорошо помню, например, операцию в Ливии, потому что я был тогда премьером Норвегии, и Норвегия присоединилась", — рассказал Столтенберг.

По его словам, "ливийская операция изначально не была операцией НАТО, это была инициированная Европой операция, не Германией, а больше Францией и Великобританией".

"Когда мы встречались в Париже для принятия окончательного решения, НАТО за столом не было, альянса там не было. Но реальность была в том, что мы позднее поняли, что нуждаемся в помощи НАТО и США, в их командных структурах и возможностях", — заявил он.

"Если говорят о стратегической автономии, не ясно, что именно это значит, но это звучит, как будто речь идет о том, чтобы делать одним большие стратегические вещи. Я не думаю, что это разумно", — заключил Столтенберг.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшей возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.