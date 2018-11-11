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В мире

На Украине сравнили Крым с "жемчужиной" и пожалели о его потере

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (137)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Крым. Архивное фотоВид на Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крым был "жемчужиной в короне", находясь в составе Украины, граждане которой жалеют об утрате полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Крым придется признать российским, заявил Шредер
При этом политик выразила мнение, что "настанет время, когда Крым станет частью Украины", но для этого "необходимо найти компромисс".

"Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся на Украину. Однако, если смотреть прагматично на этот вопрос, если посмотреть реально, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно. Возможно, стоит искать какую-то формулу, думать над компромиссом, чтобы на то время, пока будут идти дискуссии о компромиссе, закончить войну на Донбассе", — сказала Герман.

Экс-депутат подчеркнула, что случившееся в Донбассе стало причиной "глупых решений Киева", которые отпугнули людей. Она также добавила, что Крым проголосовал на референдуме так, "потому что был напуган и боялся войны".

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Госдуме оценили план по "возвращению" Крыма в состав Украины
"Придет время, и Крым должен будет вернуться в Украину. Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять. И, конечно, каждый украинец хотел бы, чтобы Крым был украинским. Но есть наши желания, а есть наши возможности, как в том тосте из "Кавказской пленницы" — "чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями". Но мы должны быть реалистами, и мы должны понимать, что компромисс надо искать", — заключила политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В апреле того же года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после событий февраля. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

На чужой каравай...
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На чужой каравай...
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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 8 комментариев
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Тарас Рязанцев
Шапито на выезде.
Крым 200 лет находился в составе России. Украина там никаким боком. Возврат Крыма это возврат своей территории отрезанной преступниками от территории России в 90е.
07:53
11.11.2018
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vbkbjujk
Вот в чём она права, то это в совпадении желаний с возможностями. Притча советских времён, есть возможность купить осла, но нет желания, есть желание купить автомобиль,но нет возможности. Желание то у них есть, но вот с возможностями совсем швах, так как не только ЛДНР, но и другие регионы посматривают на сторону,да и стороны, страны, давненько присматриваются к регионам.Венгрия - Закарпатье, Румыния - Буковина и бессарабия, Польша -Западная Украина. Им бы не о возвращении думать, а как бы их лоскутное одеяло не расползлось окончательно.
07:55
11.11.2018
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