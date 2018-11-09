Индонезия предупредила об угрозе срыва сделки по Су-35

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил об угрозе срыва контракта на закупку российских самолетов Су-35 из-за возможных американских санкций, сообщает портал Jane's.

В случае введения Вашингтоном жестких ограничительных мер, Индонезия будет вынуждена искать замену российскому истребителю. И наиболее подходящей альтернативой, по мнению издания, является американский F-16.

Как отметил представитель ВВС, тот факт, что контракт уже подписан, не будет играть особой роли.

Ситуация с контрактом

Ранее СМИ сообщали, что выполнение подписанного в начале года договора на поставку одиннадцати Су-35 в Индонезию отложили из-за возможных санкций, которые Вашингтон готов ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).

Однако министр обороны страны Риамизарда Риачуду в прошлом месяце заявлял, что Джакарта не намерена отказываться от российских истребителей из-за давления. Он отмечал, что стороны приступили к реализации контракта, но Минобороны Индонезии необходимо урегулировать некоторые внутренние вопросы, связанные с оплатой. Риачуду подчеркивал, что индонезийские военные получат истребители "в ближайшее время".

В "Ростехе" также отмечали, что контракт не откладывали. В корпорации отметили, что Джакарта решает "некоторые технические вопросы".

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году.