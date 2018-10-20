Индонезия отказалась отменять сделку по покупке Су-35

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Индонезия не намерена отказываться от закупки российских истребителей Су-35, сообщает Sputnik Vietnam со ссылкой на министра обороны Риамизарда Риачуду.

"Ожидается, что Индонезия получит истребители в ближайшее время", — сказал он, отметив, что Джакарта крайне заинтересована в приобретении самолетов.

При этом Индонезия "никогда не откажется" от выполнения контракта с Россией под влиянием возможных санкций США, подчеркнул министр.

По его словам, стороны приступили к реализации соглашений, однако индонезийскому военному ведомству требуется урегулировать некоторые вопросы, касающиеся оплаты поставок, с министерствами финансов и торговли.

Ранее СМИ сообщали, что реализацию подписанного в феврале этого года контракта на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию отложили из-за возможных санкций, которые Вашингтон готов ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).

Согласно этому закону, американские власти могут вводить ограничительные меры против третьих стран за покупку российского оружия. При этом Пентагон может сделать исключение для некоторых стран. По утверждениям представителей Госдепа, ряд государств уже отказались от контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году.