Контракт на поставку в Индонезию Су-35 не откладывали, сообщили в "Ростехе"

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 не отложен, Джакарта решает некоторые технические вопросы, сообщил в интервью РИА Новости глава делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Ранее некоторые зарубежные СМИ неоднократно сообщали о том, что реализация этого контракта отложена из-за угрозы санкций США.

"Нет, (контракт) не отложен. Но для того, чтобы он вступил в силу, необходимо решить некоторые технические вопросы", — сказал Кладов.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов был подписан в 2018 году.