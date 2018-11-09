Правозащитник рассказал об опасности возрождения нацизма на Украине

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нацизм, возрождающийся на Украине, представляет опасность для России, заявил в интервью РИА Новости президент международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Борис Шпигель.
"Сегодня Украина стала нацистским государством. Там эта идеология открыто пропагандируется и поощряется правительством. Парламент Украины принял закон, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие, его поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Возродившийся нацизм на Украине опасен для России тем, что мы соседние государства. А вирусы, в том числе политические, распространяются, как известно, быстро", — сказал он.
По словам Шпигеля, главная угроза возродившегося на Украине нацизма также в том, что сейчас там происходит радикальная смена государственного устройства, пропагандируются идеи превосходства одних народов над другими.
Он добавил, что активисты "Мира без нацизма" провели социологическое исследование среди молодых людей, проживающих на Украине, и выяснили, что подавляющее большинство из них после окончания учебы уезжает из страны в поисках работы, они не желают жить в фашистском государстве.