Борис Шпигель: Европа вновь становится "коричневой"

Ровно 80 лет назад в ночь с 9 на 10 ноября в Германии состоялись массовые погромы в отношении еврейского населения, которые вошли в историю как Хрустальная ночь. В память об этом античеловеческом преступлении ежегодно во всем мире 9 ноября отмечается День борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. О том, почему вопрос противодействия этим политико-социальным явлениям не теряет актуальности и в наши дни, насколько эффективна деятельность антифашистских организаций, что происходит с их активистами и чем опасен возрождающийся нацизм в Европе, в интервью корреспонденту РИА Новости Ирине Альшаевой рассказал президент международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Борис Шпигель.

— Насколько в контексте сегодняшней международной политической обстановки актуален вопрос противодействия нацизму и антисемитским настроениям? © РИА Новости / Сергей Строителев Перейти в фотобанк Преступник или иждивенец. Германии не удается обустроить своих мигрантов

— Ситуация, связанная с сегодняшним явлением обостряющихся националистических настроений в мире, была предвосхищена нами еще восемь лет назад, когда мы создали международную правозащитную организацию "Мир без нацизма". Если говорить об антисемитизме, то это явление, проистекающее из понятия нацизма, который в данном случае первичен. Фашистская Германия в годы Второй мировой войны стала главным рупором этой идеологии, частью которой стало массовое преследование и уничтожение еврейского народа — Холокост. Одним из главных его идеологов был Пауль Йозеф Геббельс — немецкий политик, ближайший сподвижник и последователь Адольфа Гитлера. Он заявлял о том, что евреи — "самое страшное зло в мире", не по какой-то причине, а по определению. На примере стремительно ставшей фашистской в конце 1930-х годов Германии мы можем видеть, что на политическое настроение народа всегда имеют влияние идеологи, оно формируется тем или иным образом в зависимости от того, кто и какими методами его пропагандирует.

Сегодня в мире происходит нечто ужасающее — Европа вновь становится "коричневой". Например, недавно в Швеции пришла к власти ультраправая Шведская националистическая партия, желающая ограничить неевропейское переселение на территорию Швеции. И их приход к власти, на мой взгляд, гораздо серьезнее, чем приход к власти в Германии в свое время нацистов, так как у шведских националистов еще более жесткая политическая программа. Также меня обеспокоило недавнее выступление президента Греции Прокописа Павлопулоса, который заявил о том, что Европа вновь может стать фашистской.

Антисемитизм в Европе сегодня стремительно развивается — если раньше не было открытых демонстраций на эту тему, то сегодня это происходит. В Европарламент, по словам президента Греции, могут прийти националисты. Если заявление Павлопулоса подтвердится, и Европарламент станет "коричневым", то жесткие проявления антисемитизма будут неизбежны.

Что касается России, то у нас нет государственного антисемитизма. А вот бытовой есть. И по большей части это связано с тем, что у нас в стране никак не регулируется такое понятие, как средства массовой коммуникации, никак не пресекаются публичные призывы отдельных лиц к разжиганию национальной розни, государственному перевороту, вооруженному восстанию.

К примеру, видеохостинг YouTube содержит массу подобных видеороликов, и от их просмотра становится страшно. Страшно от того, что их видит в основном молодежь, та, которая пока еще не имеет устойчивых понятий о мировоззренческой, политической, социальной картине мира. В России есть закон о СМИ, но закона о средствах массовой коммуникации нет, и движение "Мир без нацизма" ратует за его создание.

В России огромное количество экстремистских сайтов, которые пропагандируют разжигание национальной розни, выступления против правительства, против президента — с этим надо бороться, за это нужно сажать в тюрьму, если мы хотим, чтобы в нашей стране была стабильность.

В этой связи сегодня вопрос противодействия фашизму и антисемитским настроениям по-прежнему актуален.

— Что включает в себя деятельность организации "Мир без нацизма" и какие результаты получены на сегодняшний день? Какую роль в этом играет созданная в 2015 году Молодежная лига? Сколько человек на сегодняшний день она в себя включает и насколько активна молодежь, разделяющая антифашистские взгляды? Какими странами представлено движение? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Россия намерена добиться признания победы над нацизмом всемирным наследием

— "Мир без нацизма" — международная неправительственная организация, которая объединяет более 140 национальных антифашистских организаций. Она создана в Киеве 22 июня 2010 года. Организация является международным правозащитным движением, которое формирует общественное мнение в направлении поддержки антинацистских политических настроений в разных странах мира. На сегодняшний день отделения организации есть в 56 странах, в том числе в Болгарии, на Украине, в США, Франции, Германии.

За восемь лет своего существования "Мир без нацизма" сделал немало. Например, мы предотвратили в 2010 году Луковский марш в Болгарии. Это факельное шествие болгарских ультраправых, посвященное памяти генерала Христо Лукова. Оно проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и мира.

Также мы выпустили "Белую книгу нацизма", исследование, в котором в баллах представлена вероятность возрождения фашизма в той или иной стране. В книге впервые дается сравнительный анализ этого явления по 18 странам Европы, что позволило нам также впервые составить соответствующий рейтинг неонацистской угрозы.

Что касается роли молодежи в "Мире без нацизма", то она огромна. Молодежь составляет ее большинство, ей интересна деятельность нашей организации, в частности, программы по поиску воинских захоронений времен Второй мировой войны. Например, в Белоруссии молодежь активно участвует в таких мероприятиях и очень гордится их результатами, они создают свои клубы, музеи по этой теме. Инициативная группа молодых правозащитников-антифашистов в структуре "Мира без нацизма" на конференции в Страсбурге в 2015 году заявила о создании молодежного отделения организации — Молодежной лиги. В конференции приняли участие делегации 15 стран, в том числе из России, США, Украины, Польши, Франции, Германии и других стран.

Однако сегодня движение "Мир без нацизма" никто из стран-участниц не поддерживает на правительственном уровне. "Мир без нацизма" делает большую работу, но вдруг сегодня оно стало невостребованным. Несмотря на это, организация существует, и 3 ноября в Москве прошел съезд ее генеральной ассамблеи.

— Как в Европе относятся к активистам "Мира без нацизма"? © РИА Новости / Роман Махмутов Перейти в фотобанк Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции против героизации нацизма

— Наши активисты вызывают в свой адрес негативную реакцию. Например, руководитель украинского отделения организации "Украина без нацизма" после проведения антинацистского митинга — вразрез проводимому в Киеве нацистскому — был арестован на 60 дней. Наша организация запрещена на Украине. Региональные власти в Болгарии отказываются проводить наши мероприятия, они боятся реакции своего правительства. Руководителю отделения "Мира без нацизма" в Литве пришлось из-за этого отказаться от своего поста и покинуть организацию. В Эстонии наших активистов сажают в тюрьму. Одного из них лишили эстонского гражданства, другого уволили с работы. Но, несмотря на такое положение дел, люди приходят в нашу организацию, они хотят работать в направлении борьбы с фашизмом.

— В чем главная угроза возрождающихся неонацистских настроений на Украине?

— Сегодня Украина стала нацистским государством. Там эта идеология открыто пропагандируется и поощряется правительством. Парламент Украины принял закон, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие, его поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также президент Украины Петр Порошенко намерен законодательно изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Главная угроза возродившегося на Украине нацизма в том, что сейчас там происходит радикальная смена государственного устройства, пропагандируются идеи превосходства одних народов над другими. В Украине сейчас преследуются и евреи. Украина находится под влиянием Польши, Литвы, она провозглашает верховенство народа этих стран над другими, например, над румынами. Именно по этой причине закрылось венгерское посольство в Киеве.

Вряд ли правительство Украины спросило у своего народа, хочет ли он жить в фашистском государстве. Вызывает негодование то, что они установили в центре Киева памятник лидеру и организатору украинского националистического движения на Западной Украине Степану Бандере, снесли Сквер мира и на его месте установили бюст Симону Петлюре — украинскому идеологу левонационалистических взглядов.

Активисты "Мира без нацизма" провели социологическое исследование среди молодых людей, проживающих на Украине, и выяснили, что их подавляющее большинство после окончания учебы уезжает из страны в поисках работы, они не желают жить в фашистском государстве.

Также возродившийся нацизм на Украине опасен и для России тем, что мы соседние государства. А вирусы, в том числе — политические, распространяются, как известно, быстро.

— Как можно охарактеризовать действия польских властей, на законодательном уровне принявших закон о запрете пропаганды коммунизма? Он проявляется в демонтаже памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу. Также памятники становятся объектами вандализма.

— К сожалению, то, что происходит в Польше в отношении памятников нашим воинам, освобождавшим ее от нацизма, в отношении к России, это закономерный процесс, корни которого кроются глубоко в истории этого государства.

Польский национализм зародился еще в позднем Средневековье, и в нынешнем виде стал формироваться с 19 века во время борьбы за независимость страны после раздела Польши. Польскому обществу свойственна ксенофобия, и в нем, так же как и раньше, популярен антисемитизм. На сегодняшний день в Польше существует восемь националистических партий.

После 1991 года отношения России и Польши обострились, Польша была нацелена на скорейшее вступление в европейские структуры, обвиняя Россию в причастности к ее тяжелому историческому наследию.

Законом о декоммунизации, вступившем в силу в Польше в 2017 году, польские власти пытаются обособиться от России, стереть все, что с ней связано. В том числе и память о вкладе советских воинов в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

— Считаете ли вы, что Закон о запрете на пропаганду или публичное демонстрирование символики организаций, сотрудничавших с фашистами или отрицающих итоги Нюрнбергского трибунала, принятый в России осенью 2014 года, нуждается в доработке? В частности, в области привлечения граждан к ответственности за демонстрацию свастики? Ведь она имеет иную историческую трактовку, чем символ фашистской Германии. К тому же этот символ широко используется во всех фильмах о Второй мировой войне — как быть в этом случае его использования?

— Я считаю, что необходимо ужесточить законодательство в данной области, в частности, статью 282. Я считаю преступлением идеологизацию организованных коллективов общества в ключе националистических настроений. Любые публичные заявления, призывы к национализму, разжиганию национальной розни, выступления против действующего правительства должны реально пресекаться законом. За это нужно сажать в тюрьму.

Что касается свастики, то сегодня мало кто из молодых людей знает о том, что это в действительности индийский символ солнца. Современное общество ассоциирует ее сугубо с фашистской Германией времен Второй мировой войны. Поэтому ее демонстрация — это плохо. Плохо, потому что она подается в тех же фильмах о войне как символ произвола, насилия, бесчинства фашистов. Ее показом прививаются обществу националистические настроения. В этом ключе свастика стала символом "коричневой чумы" и другие ее трактовки отошли на второй план. Она должна преследоваться.

— Насколько эффективна деятельность антифашистских организаций в странах, в которых обострено явление возрождающегося неонацизма?

— Деятельность антифашистских организаций в мире малоэффективна. Дело в том, что правительства стран их не финансируют и всячески пресекают их деятельность. Например, арестовывают активистов за участие в антифашистских акциях и митингах. А между тем масштабные националистические настроения во всем мире неудержимо растут.

— Насколько память о жертвах Холокоста сохраняется в России? Может быть, какие-то вопросы еще не решены? © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Международный день памяти жертв фашизма

— Холокост заслуживает внимания в сотни раз больше, чем сегодня говорят о нем. Я не считаю, что сегодня есть необходимая система, серьезная международная организация, которая говорила бы о жертвах Холокоста. К примеру, та же Украина очень быстро восстановила национальный статус Петлюры и Бандеры, а о жертвах Холокоста в такой же степени не говорится.

Мы не говорим сегодня про Бабий Яр — урочище под Киевом, в котором проходили в годы Второй мировой войны массовые казни цыган, евреев, советских военнопленных. Это место стало международной площадкой, где собирались люди со всего мира в дни памяти Холокоста. Но сейчас это не представляется возможным ввиду того, что происходит в этой стране.

— Какими методами сегодня можно привить обществу толерантность?

— Сегодня при высоком развитии информационных технологий и, как следствие, доступности и открытости мира можно привить обществу любое настроение. Вне зависимости от того, какая политическая идеология избирается, ее целесообразно внушать гражданам с детства. Дети и молодежь очень отзывчивы, они податливы, пока не достигают возраста, в котором начинают самостоятельно анализировать то, чем живет их страна, что происходит на политической арене мира.

В "Мире без нацизма" мы создали программу "Дети в песочнице". Она была направлена на то, чтобы объединить детей разных национальностей. И нам это удалось — в скверах, на игровых площадках в различных странах дети из Франции, Израиля, Азии играли вместе. Если людям прививать с детства толерантное отношение друг к другу, то и взрослыми они его сохранят. Соответственно, то же самое получится, если изначально культивировать между ними рознь.

Что касается России, то считаю целесообразным проводить в школах на постоянной основе уроки Мужества, вновь и вновь возвращаться к теме победы советского народа над фашизмом, а не только 9 мая, превозносить этот подвиг как бесценное историческое наследие нашей страны.

Кроме того, нужно следить за тем, что читает, смотрит и слушает наша молодежь, нужно снимать больше отечественных патриотических фильмов вместо бессмысленно жестоких боевиков. Можно было бы создать всероссийскую молодежную организацию, подобную пионерской, возродить международные молодежные фестивали, масштабные военно-патриотические игры для школьников наподобие советской "Зарницы".