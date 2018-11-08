ДУШАНБЕ, 8 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Два офицера — сотрудник колонии и спецназовец — погибли в результате бунта заключенных в колонии города Худжанда на севере Таджикистана, еще шесть получили ранения, число погибших заключенных составляет около 25 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области.

Ранее источник в правоохранительных органах Согдийской области сообщил РИА Новости, что один из заключенных, член ИГ*, смог разоружить охранника, отобрав у него автомат, к нему присоединились другие заключенных, они напали на охранников и надзирателей, захватив один из корпусов колонии. В результате штурма спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

"Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы… Их жизням ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по разным данным, число погибших заключенных составило порядка 25 человек.

Источник также сообщил, что правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы, особенно тщательно контролируются все выезды и въезды в Худжанд.

* Террористическая организация, запрещенная в России