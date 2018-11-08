В Таджикистане произошел бунт заключенных в исправительной колонии

ДУШАНБЕ, 8 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Бунт заключенных произошел в исправительной колонии строгого режима на севере Таджикистана в ночь на четверг, несколько человек пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах области.

"Несколько заключенных были ранены во время бунта, произошедшего в ночь на четверг в колонии строгого режима, находящейся в административном центре Согдийской области — городе Худжанде", — сказал собеседник агентства.

Он не смог назвать точное число пострадавших при подавлении бунта.

"По данному факту ведется следствие", — добавил собеседник агентства.