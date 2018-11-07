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В мире

На Украине ввели уголовную ответственность для россиян за нарушение границы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (97)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПограничный пункт пропуска на границе России и Украины. Архивное фотоПограничный пункт пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами, следует из информации на сайте Верховной рады.
Парламент принял соответствующий закон 18 октября.

Украинские пограничники на границе с Россией
© AFP 2018 / Sergey Bobok
"В состоянии угара". Политолог о принятом Радой законе о нарушении границы

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию. — Прим. ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

"Запугать людей"

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik рассказал, кому, по его мнению, грозит Киев.

Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-депутата Рады заподозрили в призывах к изменению границ Украины

По его словам, этот закон призван ужесточить наказание для тех, кто ездит в Крым. При этом специалист считает, что большинству российских граждан совершенно безразлична такая мера.
Однако закон может затронуть тех людей, у кого есть родственники на Украине.

"Приедут к родне, а их посадят, объявив, что они "незаконно нарушили границу", ездили в Крым", — отметил политолог.

Светов добавил, что подписание документа связано с ситуацией в ДНР и ЛНР. Если россияне поедут на Донбасс добровольцами или волонтерами, то Киев будет пытаться их посадить.

Поэтому считаю, что у Украины здесь две цели — запугать людей, чтобы они не ездили в Крым и подтвердить, то, что они постоянно твердят, не предъявляя доказательств: мол, "Россия — агрессор" посылает на территорию республик "вооруженных людей"", — сказал эксперт.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
lubov-56
Зеркальные меры для украинцев!!!! Какая выгода будет для россиян!!!
15:49
07.11.2018
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MУДPЫЙ СТАPEЦ
...если Петьку не переизберут, следующий гарант будет года два разгребать то, что он наворотил...
15:49
07.11.2018
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