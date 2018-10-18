Политолог: Украина преследует две цели, принимая закон о нарушении границы

Украинские парламентарии приняли закон об уголовной ответственности для россиян за нарушение границы. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, против кого, по его мнению, направлены нововведения.

Верховная рада Украины приняла закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами "страны-агрессора". Такое решение поддержали 243 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц – от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию – ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов рассказал, кому, по его мнению, грозит Киев.

"Полагаю, что этот закон призван ужесточить наказание для тех, кто ездит в Крым. То есть они полагают, что россияне, побывавшие в Крыму, нарушают их границы. Естественно, большинству российских граждан совершенно безразличен этот закон. Но он может затронуть тех людей, у кого есть родственники на Украине. Приедут к родне, а их посадят, объявив, что они "незаконно нарушили границу", ездили в Крым. Кроме того, этот закон связан с ситуацией в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Например, если граждане России добровольцами, волонтерами поедут в эти республики, и об этом станет известно Украине, то она будет пытаться их привлечь к уголовной ответственности. Поэтому считаю, что у Украины здесь две цели – запугать людей, чтобы они не ездили в Крым и подтвердить, то, что они постоянно твердят, не предъявляя доказательств: мол, "Россия – агрессор" посылает на территорию республик "вооруженных людей"", — сказал Юрий Светов.

