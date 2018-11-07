В Мадриде эвакуировали вокзал Аточа

МАДРИД, 7 ноя — РИА Новости. Вокзал Аточа в Мадриде эвакуируют по распоряжению полиции, сообщили РИА Новости в железнодорожной компании Renfe.

"Мы в настоящее время эвакуируем вокзал Аточа по приказу полиции, движение поездов приостановлено", — сообщила представитель пресс-службы компании, не уточнив причин эвакуации.

Ранее на некоторое время было прервано сообщение с барселонского вокзала Сантс. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra сообщили, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX проверяют пути AVE (скоростные поезда) на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности.

Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". Пассажиры сообщили в соцсетях, что их отправили на повторную проверку багажа.

В настоящее время движение поездов на барселонском вокзале восстановлено.