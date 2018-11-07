На барселонском вокзале Сантс ищут взрывчатку

МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Движение поездов с барселонского вокзала Сантс приостановлено, специалисты ищут на путях взрывчатку, сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra.

"Мы проверяем пути AVE (скоростные поезда) на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности. Эвакуированы поезда на путях 3 и 4", — сообщили правоохранительные органы в Twitter.

Отмечается, что на путях работают специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX.

О приостановке движения поездов также сообщила в Twitter компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании Adif.

Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности Adif зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". "Проверка продолжается", — говорится в сообщении.

Mossos d'Esquadra также призывают не распространять слухи и не пользоваться непроверенной информацией.