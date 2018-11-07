Движение поездов с барселонского вокзала Сантс восстановили

МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Движение поездов с барселонского вокзала Сантс, прерванное утром из-за подозрения о наличии на вокзале взрывного устройства, восстановлено, сообщила компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании Adif.

"Восстановлено движение поездов на станции Барселона Сантс", — сообщила компании в Twitter.

Ранее каталонские правоохранительные органы Mossos d"Esquadra сообщили, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX проверяют пути AVE (скоростные поезда) на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности.

Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". Пассажиры сообщили в соцсетях, что их отправили на повторную проверку багажа.

О восстановлении работы служб станции сообщили и правоохранительные органы. "Начали восстанавливать службы станции Сантс после того, как различные специализированные подразделения провели соответствующие проверки", — говорится в сообщении Mossosd"Esquadra в Twitter.