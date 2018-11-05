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В мире

"Saebiz" и праздник в ауле. Как живется русскому языку в Средней Азии

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКыргызско-российский славянский университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина в БишкекеКыргызско-российский славянский университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина в Бишкеке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Олег Ким. У русского языка в Казахстане, Киргизии и Таджикистане официальный статус. Хотя местные националисты недовольны, по-русски преподают в школах и университетах, говорят в госучреждениях, это язык межнационального общения. Его хотят вернуть даже в отдаленные аулы.

Русский как праздник

"Есть стереотип, что в Средней Азии плохо говорят по-русски. Вот и нашим детям предлагали программу "Русский язык как иностранный", но она им не нужна, — рассказывает завуч бишкекской школы № 17 Юлия Герасименко. — Они выросли в русскоязычных семьях, язык для них родной. На нем думают, общаются".

В Киргизии официальный статус русского прописан в конституции. Сооранбай Жээнбеков, избравшись в 2017-м на пост президента республики, подчеркнул, что этот статус сохранится. Хотя местные активисты не раз пытались избавиться от языка. Например, в 2013-м через парламент намеревались провести закон, исключающий русский из делопроизводства. Не получилось.

Это язык межнационального общения примерно для половины населения Киргизии. Особенно он распространен на севере страны, в Бишкеке и больших городах. Патриархальный юг знает его похуже. "Представляете, к нам приезжали преподаватели из российского университета проводить тестирование по русскому языку. Как для иностранцев, — улыбается Герасименко. — Мы распечатали, раздали в классе. Детям было смешно, все задания выполнили за десять минут. Преподаватели из России удивились. Ну а чему удивляться? Где-нибудь в средней полосе, в Казани, Уфе, Владивостоке, Хабаровске они бы так же быстро решили эти тесты".

Урок русского языка в Бахрейне
© Фото предоставлено Андреем Клениным
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Правда, в отличие от средней полосы России, в Средней Азии русский язык может "закончиться" при выезде из города. Основная проблема в том, что нет среды общения, за которую раньше отвечало государство. И те, кто работает с языком, конечно, прекрасно представляют, каково положение дел. "У Института русского языка имени Пушкина есть программа: волонтеры-студенты посещают отдаленные районы. Для аула это целое событие — гости из большого мира! — объясняет завуч школы. — Люди там гостеприимные. И получается, что Неделя русского языка где-нибудь в Ошской области действительно становится праздником для всех".

© РИА Новости / Олег КимВывеска в Горном Бадахшане, Таджикистан
© РИА Новости / Олег Ким
Вывеска в Горном Бадахшане, Таджикистан

Сразу после распада Советского Союза на волне подъема "национального сознания" систему образования подкорректировали. В Киргизии число школ с русским языком обучения сократилось в десять раз. Затем, правда, их снова начали открывать. В нулевых насчитывалось 143, в 2018-м — уже 226. Всего же в республике около 2300 школ. В русскоязычных учится каждый четвертый — это около 23 процентов. 

"Тенденция отдавать детей в русские школы есть. У нашей, к примеру, при проектной мощности 980 человек — уже 2000 учеников. И еще 300 желающих", — отмечает Герасименко.

Мечетей больше, чем школ

Пока русские школы сокращались, в республике строились мечети. В 2015-м темпам религиозного возрождения изумилось даже правительство. "На сегодняшний день в Кыргызстане 2669 мечетей и 67 медресе. А школ всего 2027 и еще 52 вуза. Это опасная тенденция, когда мечетей больше, чем школ, мы должны принять меры", — недоумевал глава правительства.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУзбекское население Бишкека во время пятничной молитвы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Узбекское население Бишкека во время пятничной молитвы

Со временем ситуация стала меняться, в том числе при помощи властей. В октябре Жээнбеков, выступая перед учителями, сказал: "Кыргызстан — одна из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества".

Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Голодец: 1,5 миллиона человек используют ресурс "Русский язык за рубежом"

Но его точку зрения разделяют не все. "Националисты говорят: вернуться к истокам! К каким истокам? Пользоваться одним только киргизским языком? А что это нам даст?— задается вопросами профессор, заведующий кафедрой Киргизско-Российского Славянского университета Мамед Тагаев. — Вот, к примеру, немцы. Народ с филологической культурой, одной из самых мощных в мире, с культом своего языка. Но они практически поголовно говорят и на английском, потому что это язык международного общения".

Недавно Тагаев проводил анкетирование об отношении киргизов к русскому языку. "Я как-то в ауле подошел к деду с кетменем и спросил: "Что, и вам русский язык нужен?" — вспоминает профессор. — И дед ответил: "Мне, может, и не особо, а внукам — нужен". 

© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкЗдание Международного университета Кыргызстана в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Здание Международного университета Кыргызстана в Бишкеке

Выучить от нечего делать

В Таджикистане встретить человека, для которого русский родной, довольно сложно. Многие уехали отсюда в 1990-е, когда республику охватила гражданская война.

"Я русский со школы знаю, хотя в семье говорили на шугнанском диалекте, это даже не таджикский. Еще и английский выучила", — рассказывает школьный учитель химии и биологии Ситора из Хорога — столицы Памира, Горно-Бадахшанской области.

"Недавно специально проходила курсы повышения квалификации, чтобы преподавать и на русском. Дочка и сын выучили и русский, и английский. Сын поступил в китайский университет, выучил китайский. Мама с отцом говорили и преподавали на русском", — перечисляет собеседница. Ситоре за 40, однако она планирует получать третье высшее образование. "Зачем? Во-первых, традиция: для памирца образование — это все. Даже четверка по русскому — трагедия в семье. Во-вторых… — задумывается она. — А что нам еще остается делать? Работы на Памире все равно нет. Поэтому и два-три высших образования, и кандидатскую тут защитишь, и русский выучишь, только чтобы аттестат был отличный". Ситора неспешно метет двор.

Пустой школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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"В советское время Памир был самым образованным регионом. Учились все. Поэтому, несмотря на отдаленность от центра (горы, ехать очень долго), русский язык там сохранился", — отмечает декан филологического факультета Российско-Таджикского Славянского университета Рустам Салимов. В Таджикистане также поубавилось школ с русским языком. Салимов объясняет, что прямые административные меры тут не помогут: "А кто будет преподавать? Нужны ведь русскоговорящие учителя-предметники — по химии, физике, биологии. Их не хватает".

В университете есть программа подготовки таких специалистов. Учат бесплатно, но с одним условием: они должны вернуться домой. Хотя "ареал" русского языка сокращается, в Душанбе все еще приезжают, чтобы учить "великий и могучий", из Китая, Туркменистана и Узбекистана. "Столица, конечно, мультикультурна. Едут к нам и туркмены, и даже китайцы. Потому что при том же качестве образования, что и в российском университете, обучение у нас обойдется дешевле. Как и сама жизнь в нашем городе", — говорит Салимов.

Комрон Хидоятзода — специалист по международным отношениям. Он рассуждает не как лингвист, а как международник: "Русский язык представлен в Таджикистане, но означает ли это присутствие России? Как ни парадоксально, не всегда. Многие получившие отличное образование на русском либо стремятся уехать, либо легко ведутся на антироссийскую пропаганду — и та тоже на русском". По его словам, зарубежные фонды и иностранные посольства с удовольствием используют русский для работы с молодежью — им так даже проще, не надо искать востоковеда. "Поэтому распространение русского языка — это не синоним интересов России, как бы дико это ни звучало", — делает вывод Хидоятзода.

На опыте Прибалтики

Казахстан считался одной из самых русскоговорящих советских республик в Азии. Это сильно раздражает местных националистов. Правительству приходится постоянно подчеркивать, что власти все делают для развития единственного государственного языка — казахского. Но вытеснить русский все равно не удается. Поэтому некоторые активисты призывают присмотреться к опыту Прибалтики.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском Славянском университете
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Учебники для русскоязычных школ в Российско-Таджикском Славянском университете
Виды Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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В Казахстане рассказали, как латиница повлияет на отношения с Россией

В 2017-м казахский перевели на латиницу. Официально Астана преподнесла это как модернизацию. Судя по социальным сетям, многие отнеслись к этому с иронией.

Подчеркнуто провокационное название одного из кафе на латинице "Saebiz" ("морковь" на казахском) привлекло внимание даже президента республики Нурсултана Назарбаева и стало мемом.  

Вместе с тем в Казахстане бытует любопытный миф: о самом чистом русском языке, который даже чище, чем в России. "Я не могу согласиться с этим мнением, — комментирует доктор филологических наук, преподаватель университета в польском городе Свеча Людмила Килевая, проработавшая много лет в Алма-Ате. — На уровне лексики очень много диалектизмов. Диалекты эти вторичные, "привезены" из Сибири и Алтая. В массе своей люди говорят с ошибками и особенностями, которых нет в нормативном русском языке". Однако, добавляет Килевая, в Казахстане доля владеющих литературным русским выше, чем в республиках Средней Азии. Плохая новость для местных националистов.

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