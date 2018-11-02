Украинский журналист обвинил Меркель в "предательстве" из-за улыбки Путину

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины" из-за рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным и улыбки в его адрес.
"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону – когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами?" — заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина".
Гордон рассказал, что испытывает неприятные чувства, видя как "фрау Меркель держит Путина за руку". Улыбку в адрес российского президента телеведущий также счел неприемлемой, так как подобные действия якобы "предают Украину".высказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, который задавался вопросом, имеет ли канцлер право проявлять "столь дружелюбное" отношение к Путину.
В мае эта же газета раскритиковала российского лидера за подаренный Меркель букет: автор материала назвал поступок Путина "оскорбительным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, отметил, что дарить женщинам цветы в России — признак хорошего тона.