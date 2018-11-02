Украинский журналист обвинил Меркель в "предательстве" из-за улыбки Путину

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины" из-за рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным и улыбки в его адрес.

Телеведущему не понравилось, что лидеры европейских государств общаются со своим российским коллегой. Традиционное приветствие политиков Гордон и вовсе счел неприличным.

"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону – когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами?" — заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина".

Гордон рассказал, что испытывает неприятные чувства, видя как "фрау Меркель держит Путина за руку". Улыбку в адрес российского президента телеведущий также счел неприемлемой, так как подобные действия якобы "предают Украину".

Аналогичные "претензии" к Меркель ранее высказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, который задавался вопросом, имеет ли канцлер право проявлять "столь дружелюбное" отношение к Путину.

В мае эта же газета раскритиковала российского лидера за подаренный Меркель букет: автор материала назвал поступок Путина "оскорбительным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, отметил, что дарить женщинам цветы в России — признак хорошего тона.