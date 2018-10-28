Журналисту Bild не понравилось дружелюбное отношение Меркель к Путину

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Журналист Bild раскритиковал канцлера Ангелу Меркель за "излишнее" дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

В публикации с заголовком "Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?" речь идет о фотографии, на которой федеральный канцлер стоит между российским и турецким лидерами. Журналист Bild Джулиан Репке задается вопросом, имеет ли Меркель право проявлять "столь дружелюбное" отношение к "авторитарным" руководителям.

В материале Репке приводит высказывание вице-председателя федерального собрания Гамбурга от партии "Левая" Кансу Оздемир. По словам немецкого политика, ее "тошнит" от того, что Меркель пожимает "кровавую руку" Эрдогана и "выстилает перед ним красную дорожку".

Bild также цитирует представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, заявившего, что Меркель стоит рука об руку с Путиным и Эрдоганом, хотя вместо этого ей надо было потребовать, чтобы Россия занялась восстановлением Сирии.

"Фотографии говорят более тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас. Демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно", — заявил Bild представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер.

При этом таблоид пишет, что нашлись и те, кто не увидел в снимке из Стамбула ничего возмутительного. Так, польский политолог Адам Трачик считает, что "глупо жаловаться на обычную для таких встреч фотографию".

В конце материала Bild приводит слова самой Меркель, заявившей о "серьезном прогрессе" в создании демилитаризованной зоны в Идлибе и предотвращении гуманитарной катастрофы в стране. Автор статьи отмечает, что канцлер положительно охарактеризовала итоги четырехстороннего саммита.

Это не первый раз, когда немецкий таблоид пытается разглядеть "скрытый смысл" в событиях, связанных с российским президентом. Так, в конце мая на сайте Bild появилась статья, автор которой раскритиковал Путина за то, что он подарил Меркель букет. По мнению журналиста, ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. Букет напомнил канцлеру о том, что она женщина, утверждалось в статье. Автору материала это показалось "оскорбительным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, отметил, что дарить женщинам цветы в России — признак хорошего тона.