Bild назвал оскорблением подаренный Путиным Меркель букет цветов‍

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как в букете, по мнению журналистов, был заключен "сигнал".
По версии издания, встреча двух лидеров в сочинской резиденции Бочаров Ручей в действительности является не переговорами, а "дипломатической дуэлью", в рамках которой стороны "обмениваются ударами". В подтверждение своей позиции автор статьи приводит тот факт, что президент России подарил Меркель букет. Журналист "обнаружил" в действиях Путина завуалированный посыл.
"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — утверждается в публикации. Автор материала пришел к такому неожиданному выводу из-за того, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. По его мнению, важные государственные деятели обходятся рукопожатием.
Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным".
Он указал на то, что встречи Путина и Меркель — это традиционно "противостояние на высоком уровне". "Нет пустых фраз, любезностей, только четкий и ясный текст", — уверен журналист.
Подводя итоги встречи, журналист пытается ответить на вопрос, наступило ли потепление в отношениях Германии и России, и приходит к выводу, что положительного сдвига между Москвой и Берлином так и не случилось.
"Кто в доме хозяин"
"А вот ее российский коллега поступил по-другому: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на международной политической арене", — говорится в публикации.
Автора статьи по неизвестным причинам особенно возмутило то, что Путин незадолго до переговоров с канцлером общался с президентом Сирии Башаром Асадом. Журналист убежден, что Меркель провела встречу с российским лидером при таких обстоятельствах только из-за перегруженного графика.
"Критика" за гранью разумного
Когда российских спортсменов не пустили на Паралимпиаду, журналисты таблоида не скрывали радости по этому поводу.
"Хотя бы вторая часть Олимпийских игр в Рио начнется без России!" — писал Bild. При это паралимпийцев в статье назвали "инвалидами Путина".