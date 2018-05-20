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Bild назвал оскорблением подаренный Путиным Меркель букет цветов‍

18:0520.05.2018
(обновлено: 18:21 20.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как в букете, по мнению журналистов, был заключен "сигнал".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По версии издания, встреча двух лидеров в сочинской резиденции Бочаров Ручей в действительности является не переговорами, а "дипломатической дуэлью", в рамках которой стороны "обмениваются ударами". В подтверждение своей позиции автор статьи приводит тот факт, что президент России подарил Меркель букет. Журналист "обнаружил" в действиях Путина завуалированный посыл.

"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — утверждается в публикации. Автор материала пришел к такому неожиданному выводу из-за того, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. По его мнению, важные государственные деятели обходятся рукопожатием.

Российский лидер же своим жестом послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild. Автор материала счел это "оскорбительным".

Он указал на то, что встречи Путина и Меркель — это традиционно "противостояние на высоком уровне". "Нет пустых фраз, любезностей, только четкий и ясный текст", — уверен журналист.

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© AFP 2018 / Steffi Loos
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Автор статьи также увидел некую подоплеку в том, что лидеры предпочли общаться через переводчиков, хотя оба владеют языками.

Подводя итоги встречи, журналист пытается ответить на вопрос, наступило ли потепление в отношениях Германии и России, и приходит к выводу, что положительного сдвига между Москвой и Берлином так и не случилось.

"Кто в доме хозяин"

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Это не первая критическая статья Bild, посвященная встрече двух лидеров. Накануне таблоид писал о том, что Меркель прилетела именно в Сочи, а не в Москву, якобы чтобы не привлекать внимание к своему визиту.

"А вот ее российский коллега поступил по-другому: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на международной политической арене", — говорится в публикации.

Автора статьи по неизвестным причинам особенно возмутило то, что Путин незадолго до переговоров с канцлером общался с президентом Сирии Башаром Асадом. Журналист убежден, что Меркель провела встречу с российским лидером при таких обстоятельствах только из-за перегруженного графика.

"Критика" за гранью разумного

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Bild известен резко негативной позицией по отношению к Москве. Так, в 2016 году таблоид объявил бойкот российским олимпийцам во время Игр в Рио. Издание отказалось включать результаты россиян в медальный зачет и в итоговую таблицу: сразу после третьего места, которое занял Китай, следом шла Германия, занявшая пятое место.

Когда российских спортсменов не пустили на Паралимпиаду, журналисты таблоида не скрывали радости по этому поводу.

"Хотя бы вторая часть Олимпийских игр в Рио начнется без России!" — писал Bild. При это паралимпийцев в статье назвали "инвалидами Путина".

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