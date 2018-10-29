Семьям жертв авиакатастрофы в Индонезии выплатят компенсации, сообщают СМИ

Родственники пассажиров самолета авиакомпании Lion Air рейс JT610 в аэропорту Депати Амир в Панкалпинанге

Родственники пассажиров самолета авиакомпании Lion Air рейс JT610 в аэропорту Депати Амир в Панкалпинанге

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Семьи пассажиров самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, погибших в результате авиакатастрофы, получат компенсацию в размере 50 миллионов рупий (более 3 тысяч долларов), сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на государственную страховую компанию Jasa Raharja.

"Jasa Raharja готова выделить 50 миллионов индонезийских рупий в качестве компенсации за смерть погибших в результате инцидента и покрыть до 25 миллионов индонезийских рупий за медицинские расходы для пострадавших", — говорится в заявлении директора страховой компании Буди Рахарджо.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. На данный момент спасатели обнаружили шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета у берегов Индонезии, сообщил РИА Новости ранее в понедельник представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).