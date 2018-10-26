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Тысячи беженцев из Гондураса рвутся в США. Их встречает армия

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Владимир Ардаев
© AFP 2018 / Orlando EstradaКараван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Чикимула в Гватемале. 17 октября 2018Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Чикимула в Гватемале. 17 октября 2018
© AFP 2018 / Orlando Estrada

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Тысячи людей, растянувшись неряшливой колонной по латиноамериканским дорогам, держат путь на север. Преодолев около трехсот километров, они пересекли Гватемалу и проникли на территорию Мексики. Беженцы намерены идти дальше, их цель — Соединенные Штаты, где они надеются найти приют и работу. Их там уже ждут: Дональд Трамп объявил это шествие угрозой национальной безопасности и пообещал выслать навстречу армию. В происходящем глава Белого дома винит соперников — демократов, а сам караван мигрантов уже называют крупнейшей PR-акцией накануне предстоящих шестого ноября промежуточных выборов в конгресс.

Бросок на север

Колонна беженцев вышла из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе 13 октября. По дороге к шествию примыкали новые участники, поэтому точное их число подсчитать сложно. СМИ говорят о семи тысячах, мексиканские власти уточняют: чуть более трех с половиной тысяч — по их словам, часть мигрантов уже попросила убежища в Мексике. Идущие в караване утверждают, что готовы остаться там, где смогут найти жилье и работу. В толпе теперь шагают граждане Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Многие в пути заболели. Люди ночуют где придется — большинство под открытым небом — и питаются чем придется. Местные жители приносят им еду и теплые вещи, сообщает корреспондент агентства Sputnik. Барьеры, выставленные на гватемальско-мексиканской границе, беженцы снесли грузовиками.

© AFP 2018 / Pedro PardoКараван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой
© AFP 2018 / Pedro Pardo
Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой

В США происходящее вызывает все большую тревогу. Президент Трамп назвал шествие "угрозой национальной безопасности" и пообещал направить к южной границе столько войск, сколько необходимо, чтобы остановить его. Туда уже прибыли многочисленные полицейские подразделения. Также глава Белого дома пригрозил уменьшить финансовую помощь государствам Центральной Америки, которые "практически ничего не делают, чтобы остановить поток людей" — прежде всего речь идет о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. А вице-президент США Майк Помпео обвинил в финансировании каравана Венесуэлу. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его "сумасшедшим экстремистом".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп призвал сторонников незаконной иммиграции оценить ситуацию в Европе

После предупреждения Трампа мексиканские власти закрыли границу с Гватемалой. Но люди все равно прорываются и просачиваются через полицейский кордон. Ситуация усугубляется переходной политической ситуацией в стране: прежний президент Энрике Пенья Ньето остается на своем посту лишь до первого декабря — в этот день его сменит избранный глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Соответственно меняется и состав правительства.

Заявление Трампа о том, что среди участников каравана могут находиться члены организованных банд и "неизвестные граждане" стран Ближнего Востока, в том числе террористы, мексиканские власти восприняли с возмущением.

"Мы не выявили пока никого, кто связан с террористами, бандами Mara Salvatrucha или другими группировками", — подчеркнул национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия.

Mara Salvatrucha считается одним из самых мощных преступных сообществ США, Мексики и стран Центральной Америки.

© AFP 2018 / Pedro PardoМигранты из Гондураса в США на границе между Гватемалой и Мексикой
© AFP 2018 / Pedro Pardo
Мигранты из Гондураса в США на границе между Гватемалой и Мексикой

"Демократы виноваты"

Шествие не только обострило отношения между американскими государствами — всколыхнуло внутриполитическую ситуацию в самих США. Трамп не преминул запустить увесистый булыжник в огород своих заклятых оппонентов — демократов.

"Каждый раз, когда вы видите такой караван или людей, который пытаются нелегально проникнуть в нашу страну, вспомните о демократах, чьи голоса не дают нам изменить наши жалкие иммиграционные законы! Помните о промежуточных выборах. И о том, как несправедливо мы поступаем с теми, кто прибыл к нам на законных основаниях", — написал американский президент в твиттере.

"Новости об этой акции — настоящая PR-катастрофа для демпартии и успех для республиканцев. Скандал вокруг каравана поможет правительству сократить программы помощи центральноамериканским странам", — считает политический комментатор и автор книги "Гид консервативного христианина по жизни в светские времена" Майкл Шэннон.

Движение мигрантов к границе США он называет "медленным вторжением". По словам Шэннона, тысячи людей, идущих дорогами Латинской Америки, настроены агрессивно и преисполнены ненависти к богатой и развитой стране. В доказательство он приводит кадры американских телеканалов, на которых беженцы рвут и сжигают американский флаг.

© REUTERS / Ueslei MarcelinoМигранты из каравана беженцев из Гондураса во время утренних процедур в Мапастепеке, Мексика
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Мигранты из каравана беженцев из Гондураса во время утренних процедур в Мапастепеке, Мексика

От голода и нищеты

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Караван мигрантов из Гондураса не перейдет границу США, заявил Помпео
Шествие не случайно стартовало в Гондурасе — сегодня это, наверное, самая неблагополучная страна на американском континенте. Политический и экономический кризисы, безработица, небывалый разгул преступности, центром которого стал как раз Сан-Педро-Сула, откуда двинулся караван, — все это выталкивает людей за границу в поисках лучшей доли. Число беженцев из государства с населением менее десяти миллионов человек превышает миллион. В основном гондурасцы пополняют армию нелегальных мигрантов в США. Нынешний караван — не первый, массовые перемещения из Гондураса к американской границе случались и раньше, но никогда не были такими многочисленными.

Люди просто пытаются спастись, убежден специалист по Латинской Америке, профессор Санкт-Петербургского университета Виктор Хейфиц. Эта проблема возникла не сегодня. Гондурас — одна из беднейших стран региона, государство с самым высоким уровнем преступности в Центральной Америке, людьми движет просто отчаяние, а не чья-то воля. Акция совпала с промежуточными выборами в США случайно, это могло произойти в любое другое время, утверждает эксперт.

"Весьма показательно, что соседние страны не знали, как реагировать на происходящее, и пропустили караван уже до середины Мексики. Проблема очень серьезная, масштабная, и я допускаю, что если беженцы проникнут в США, то это шествие будет далеко не последним", — говорит Хейфиц.

Караван — явление сугубо стихийное, никем не организованное и не инспирированное, считает он. Начавшись, может быть, с нескольких десятков человек, шествие, подобно снежному кому, обрастая новыми участниками, покатилось на север. А обвинения в адрес центральноамериканских государств и демпартии США, возмущенные экскапады в ответ — всего лишь использование политиками сложившейся ситуации.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nnicolay
Настоящие американцы возвращаются домой...
08:17
26.10.2018
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