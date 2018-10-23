Трамп рассказал, сколько военных отправит на границу с Мексикой

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал направить к границе США и Мексики столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить "растущий караван беженцев", сообщает газета USA Today.

Ранее Трамп поручил пограничной службе страны и военным расценивать ситуацию с караваном беженцев из Гватемалы, направляющихся в США, как чрезвычайную.

Сообщается, что на вопрос, сколько военных Трамп готов отправить к границе, он заявил, что отправит "столько, сколько необходимо", так как по его словам, передвижение мигрантов является "нападением на страну". Президент США также отметил, что "ответственными" за подобный приток мигрантов являются демократы.

Трамп во время своего пребывания у власти с января 2017 года пытается провести в стране миграционную реформу, однако конгресс не поддерживает все меры, предложенные главой государства, и принимает изменения в ограниченном масштабе. Проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.