Власти Мексики назвали численность направляющегося в США каравана мигрантов

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. В караване мигрантов, двигающемся из Центральной Америки по территории Мексики в сторону границы с США, остается чуть более 3,6 тысячи человек, сообщают в среду мексиканские МВД и МИД в совместном коммюнике.

"Сейчас определено, что порядка 3630 человек составляют караван мигрантов, идущих транзитом по мексиканской территории, сегодня (в среду) они начали движение из населенного пункта Уиштла в Мепастепек, штат Чьяпас, чтобы затем продолжить передвигаться на север страны", – говорится в сообщении. Ранее те же ведомства оценивали число мигрантов в 4,5 тысячи человек.

Также министерства сообщают, что порядка 1,75 тысячи мигрантов уже попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. Во временные убежища уже размещены еще 116 человек, которые согласились на добровольное возвращение на родину.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг в среду данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.