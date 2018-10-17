В Европе больше не хотят считать Россию "врагом", пишут СМИ

МОСКВА. 17 окт — РИА Новости. Страны Европы стали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Россией, пишет обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.

По его мнению, важным моментом в этом вопросе стал инцидент с запуском ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией недалеко от российской границы, который мог привести к катастрофическому конфликту. После этого в Европе стали задумываться, разумно ли позволять сотням самолетов НАТО летать возле российских границ, тем самым вызывая эскалацию ситуации, а также, не пришло ли время перестать считать Москву "врагом" и начать рассматривать ее как союзника.

По словам Ярноса, главной причиной нестабильности между НАТО и Россией является то, что Вашингтон всегда считал Москву главной угрозой своей безопасности и расширял альянс на восток вплоть до российской границы. Кроме того, важную роль тут играют и страны Восточной Европы, которые давят на НАТО и просят укрепить границы якобы для сдерживания "российской агрессии". Такое восприятие США России было привито и остальным странам Европы и мешало им развивать с Москвой добрососедские связи.

Но, как отмечает Ярнос, "стратегии, альянсы и угрозы меняются". Главной причиной этого стало президентство в США Дональда Трампа, который поддерживает выход Великобритании из ЕС, вышел из ядерной сделки с Ираном, и сделал США ненадежным союзником в глазах Европы. Кроме того, американский лидер сблизился с президентом России Владимиром Путиным, заставив испугаться Европу, что она перестанет играть важную роль в решении мировых вопросов. Все это укрепило европейские тенденции к сближению с Россией, которая к тому же является и крупнейшим поставщиком энергоносителей.

При этом, как отмечает обозреватель, первым, кто выступил за сближение с Москвой, стал президент Франции Эммануэль Макрон, который публично призвал пересмотреть последствия окончания холодной войны и обеспечить равновесие в Европе.

Ярнос подчеркивает, что за последний год Европа в вопросе создания собственной системы безопасности продвинулась дальше, чем за предыдущие шестьдесят лет. При этом, одним из первых последствий ее создания станет принятие России "как соседа, партнера, потенциального союзника, а не врага".

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и предположительно упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла. Однако эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты. Вскоре эстонские военные прекратили активные поиски ракеты.