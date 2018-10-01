ТАЛЛИН, 1 окт — РИА Новости. Пилот ВВС Испании, случайно запустивший ракету в небе над Эстонией, получил минимальное дисциплинарное наказание за незначительное нарушение регламента, сообщила газета El País.
После этого инцидента все полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были временно прекращены и возобновились в начале сентября.
"Пилоту ВВС Испании назначили минимальное дисциплинарное наказание, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней", — говорится в сообщении.
ВВС Испании расследовали две возможные версии: техническую неисправность самолета и ошибку пилота. Халатность пилота была доказана, но при этом были учтены смягчающие обстоятельства: инцидент не привел ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу. Не достигнув цели, ракета продолжила полет и, скорее всего, самоуничтожилась в воздухе, отмечает газета El Pais.