В марше националистов в Киеве приняли участие около 15 тысяч человек

Реакция на события на Украине. Октябрь 2018 (52)

Участники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве. 14 октября 2018

Участники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве. 14 октября 2018

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Около 15 тысяч человек приняли участие в марше националистов в Киеве, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

В воскресенье по центральным улицам Киева прошел марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии*. Марш проходил под лозунгом "Вернем Украину украинцам". Участники акции жгли файеры и дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги.

"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", — приводит слова Крищенко пресс-служба киевской полиции.

*Экстремистская организация, запрещенная в России