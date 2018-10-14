В марше националистов в Киеве приняли участие около 15 тысяч человек

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Около 15 тысяч человек приняли участие в марше националистов в Киеве, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
В воскресенье по центральным улицам Киева прошел марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии*. Марш проходил под лозунгом "Вернем Украину украинцам". Участники акции жгли файеры и дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги.
"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", — приводит слова Крищенко пресс-служба киевской полиции.
*Экстремистская организация, запрещенная в России