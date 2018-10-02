Премьер Испании призвал главу женералитета Каталонии не поощрять радикалов

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Ким Торра должен прекратить поощрять радикально настроенных сторонников независимости, заявил премьер Испании Педро Санчес в связи с беспорядками в автономном сообществе.
Накануне в Каталонии в первую годовщину незаконного референдума о независимости прошли многочисленные акции протеста. Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали здание представительства Национальной полиции, бросая в представителей сил правопорядка бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.
В Жироне протестующие попытались снести ограждения перед зданием представительства каталонского правительства в этой провинции и преодолеть полицейских кордон.
Кроме того, в понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" (движения, созданного осенью прошлого года после проведения незаконного референдума) блокировали трассы и дороги в автономном сообществе, улицы в Барселоне и Льейде, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией.
Глава женералитета Торра, выступая утром в связи с годовщиной "референдума", поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше".
Ночью, после начала столкновений в Барселоне, он заявил в эфире телеканала TV3, что "некоторые кадры не помогают нам расти, они делают нас меньше". Он также настаивал, что движение за независимость "цивилизованное и мирное".