Премьер Испании призвал главу женералитета Каталонии не поощрять радикалов

Полицейские силы Каталонии Mossos d'Esquadra во время демонстрации протеста в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2018

Полицейские силы Каталонии Mossos d'Esquadra во время демонстрации протеста в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2018

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Ким Торра должен прекратить поощрять радикально настроенных сторонников независимости, заявил премьер Испании Педро Санчес в связи с беспорядками в автономном сообществе.

"Каталонская политика должна вернуться в парламент (Каталонии ред.). Председатель Торра должен выполнять свои обязанности и не ставить под угрозу политическую нормализацию, поощряя радикалов осаждать институты, представляющие всех каталонцев. Насилие не путь", — написал испанский премьер в Twitter.

Накануне в Каталонии в первую годовщину незаконного референдума о независимости прошли многочисленные акции протеста. Вечером в Барселоне радикалы снесли полицейские кордоны у здания регионального парламента, кроме того, они осаждали здание представительства Национальной полиции, бросая в представителей сил правопорядка бутылки и банки. Митингующие строили баррикады, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Полиция применила силу, в том числе резиновые дубинки и страйкбольное оружие.

В Жироне протестующие попытались снести ограждения перед зданием представительства каталонского правительства в этой провинции и преодолеть полицейских кордон.

Кроме того, в понедельник радикалы из "Комитетов защиты республики" (движения, созданного осенью прошлого года после проведения незаконного референдума) блокировали трассы и дороги в автономном сообществе, улицы в Барселоне и Льейде, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией.

Глава женералитета Торра, выступая утром в связи с годовщиной "референдума", поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше".

Ночью, после начала столкновений в Барселоне, он заявил в эфире телеканала TV3, что "некоторые кадры не помогают нам расти, они делают нас меньше". Он также настаивал, что движение за независимость "цивилизованное и мирное".