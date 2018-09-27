Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ, сообщил глава украинской делегации

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев по итогам встреч в Берлине сообщил, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в состав ПАСЕ.
"Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть все сложно, но не безнадежно", — написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.
Как сообщала ранее газета Financial Times, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы". Арьев ранее заявлял, что украинской делегации будет нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России.