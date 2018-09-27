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Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ, сообщил глава украинской делегации

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© Фото : Council of EuropeГлава украинской делегации Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фотоГлава украинской делегации Владимир Арьев во время заседания ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
© Фото : Council of Europe

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев по итогам встреч в Берлине сообщил, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в состав ПАСЕ.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Поправки в устав ПАСЕ о полномочиях делегаций недостаточны, заявили в МИД
Он рассказал, что три дня находился с визитом в Берлине, провел ряд встреч с коллегами с Бундестага, в частности с председателями комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов.

"Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть все сложно, но не безнадежно", — написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

Сессия ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мнение: в ПАСЕ понимают, что без России Европа – не полная
В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Как сообщала ранее газета Financial Times, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы". Арьев ранее заявлял, что украинской делегации будет нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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