Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из организации.
"Я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно", — сказала она.
Дипломат напомнила, что переговоры о статусе России в организации ведутся уже четыре года, "и все стоит на мертвой точке".
Противоречия ПАСЕ и России
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.
В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.
В апреле генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, против России могут ввести санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.
Летом российская сторона сообщила, что не собирается возобновлять взносы.