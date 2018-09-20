Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из организации.

"Я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно", — сказала она.

Дипломат напомнила, что переговоры о статусе России в организации ведутся уже четыре года, "и все стоит на мертвой точке".

В начале октября должна состояться очередная сессия ПАСЕ, где впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — о недопущении применения санкций против национальных делегаций.

Противоречия ПАСЕ и России

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В конце июня прошлого года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В апреле генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что, в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов, против России могут ввести санкции. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.

Летом российская сторона сообщила, что не собирается возобновлять взносы.