Врачи немецкой клиники не выявили причину отравления участника Pussy Riot

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Исследования не выявили конкретного вещества, ставшего причиной отравления участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, сообщается на сайте берлинской клиники Charite.

"Токсикологические исследования до сих пор не дали какого-либо четкого указания на субстанцию, которая послужила причиной (отравления – ред.). Как и прежде, клиника Charite поддерживает контакт с московскими клиниками, чтобы, при необходимости, получать информацию о первичном лечении Верзилова", — заявил председатель правления клиники Карл Макс Айнхойпль.

Как рассказал профессор Кай-Уве Экардт, в диагнозе Верзилова изменений нет.

Накануне участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что Верзилова выписывают из больницы. Как отмечается на сайте клиники Charite, состояние Верзилова значительно улучшилось.

На прошлой неделе подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления. Она рассказала, что активист пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации. Кроме того, результаты его анализов планировали "показать немецкому специалисту".