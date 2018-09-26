Участник Pussy Riot Верзилов заявил, что хочет вернуться в Россию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участник арт-группы "Война" и Pussy Riot Петр Верзилов, который находился на лечении в Германии, заявил, что боится российских спецслужб, но при этом хочет вернуться в Россию.
Как сообщает таблоид Bild, в понедельник Верзилов был выписан из отделения реанимации в обычную палату, но врачи требуют, чтобы посетители надевали хирургическую маску. "Я чувствую себя лучше, надеюсь, что меня выпишут как можно скорее. И я хочу вернуться обратно в Россию", — заявил Верзилов изданию.
Верзилов выдвигает две возможные версии мотивов отравления. "За мои действия во время финала Чемпионата мира, которые безумно разозлили их, и за мою связь с тремя российскими журналистами, которые были убиты в Африке. Я хотел и хочу провести расследование о том, что случилось с тремя журналистами. Это могло стать причиной, почему разведслужбы захотели меня отравить", — заявил Верзилов, не представив при этом каких-либо обоснований или доказательств.
Участники Pussy Riot, в том числе Верзилов, 15 июля выбежали во втором тайме финала на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях. Суд признал Верзилова виновным по статье "Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.