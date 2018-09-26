Участник Pussy Riot Верзилов заявил, что хочет вернуться в Россию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участник арт-группы "Война" и Pussy Riot Петр Верзилов, который находился на лечении в Германии, заявил, что боится российских спецслужб, но при этом хочет вернуться в Россию.

Ранее подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления.

Как сообщает таблоид Bild, в понедельник Верзилов был выписан из отделения реанимации в обычную палату, но врачи требуют, чтобы посетители надевали хирургическую маску. "Я чувствую себя лучше, надеюсь, что меня выпишут как можно скорее. И я хочу вернуться обратно в Россию", — заявил Верзилов изданию.

При этом он считает, что его отравили сотрудники российских спецслужб. "Я твердо убежден, что за моим отравлением стоят российские спецслужбы, возможно, российская разведслужба ГРУ. Отравление было настолько профессиональным, что нельзя было прийти к другому выводу", — сказал он.

Верзилов выдвигает две возможные версии мотивов отравления. "За мои действия во время финала Чемпионата мира, которые безумно разозлили их, и за мою связь с тремя российскими журналистами, которые были убиты в Африке. Я хотел и хочу провести расследование о том, что случилось с тремя журналистами. Это могло стать причиной, почему разведслужбы захотели меня отравить", — заявил Верзилов, не представив при этом каких-либо обоснований или доказательств.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Участники Pussy Riot, в том числе Верзилов, 15 июля выбежали во втором тайме финала на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях. Суд признал Верзилова виновным по статье "Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.