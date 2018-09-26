Толоконникова сообщила о выписке Верзилова из больницы

Активист и издатель онлайн-портала Медиазона Петр Верзилов и Надежда Толоконниковой в больнице в Берлине, Германия

Активист и издатель онлайн-портала Медиазона Петр Верзилов и Надежда Толоконниковой в больнице в Берлине, Германия

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что активиста арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова выписывают из больницы.

Толоконникова опубликовала в Twitter фото Верзилова, сопроводив его записью: "Дней 6 назад. А теперь Петя в порядке и его выписывают! Правда, зрачки до сих пор блюдцами".

​Ранее подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления.