Толоконникова сообщила о выписке Верзилова из больницы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила, что активиста арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова выписывают из больницы.
Ранее подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления.
дней 6 назад. а теперь Петя в порядке и его выписывают! правда, зрачки до сих пор блюдцами. pic.twitter.com/zXchHHy2XG— nadya (@tolokno) 26 сентября 2018 г.