Эрдоган заявил о неприемлемости использования санкций в качестве оружия

ООН, 25 сен — РИА Новости. Использование экономического давления в качестве оружия неприемлемо, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

"Торговые войны всегда наносили ущерб. Мы стоим на пороге опасного периода. Экономические санкции, вводимые в одностороннем порядке, применяются как оружие, негативные последствия от этого влияют на все страны. Это неприемлемо, и мы не можем смотреть на это безучастно", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция выступает за "свободную торговлю и свободное передвижение людей и товаров".

"Никто не хочет новых экономических потрясений. Чинить хаос легко, восстанавливать порядок всегда очень сложно. Некоторые страны пытаются создать хаос. Надеемся, что все-таки будет найден подход, при котором интересы всех участников рынка будут учитываться, Турция выступает за равноправные отношения", — добавил турецкий президент.

Эрдоган призвал все страны к ответственным действиям. "Любые отходы от них негативно скажутся на судьбах поколений. Верим, что политический и экономический хаос оставим позади", — добавил турецкий лидер.