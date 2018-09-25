Эрдоган заявил о неприемлемости использования санкций в качестве оружия

ООН, 25 сен — РИА Новости. Использование экономического давления в качестве оружия неприемлемо, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.
Он добавил, что Турция выступает за "свободную торговлю и свободное передвижение людей и товаров".
"Никто не хочет новых экономических потрясений. Чинить хаос легко, восстанавливать порядок всегда очень сложно. Некоторые страны пытаются создать хаос. Надеемся, что все-таки будет найден подход, при котором интересы всех участников рынка будут учитываться, Турция выступает за равноправные отношения", — добавил турецкий президент.
Эрдоган призвал все страны к ответственным действиям. "Любые отходы от них негативно скажутся на судьбах поколений. Верим, что политический и экономический хаос оставим позади", — добавил турецкий лидер.