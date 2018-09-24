СБУ вызвала Жириновского на допрос

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится в повестке, которую опубликовало официальное издание "Урядовый курьер".
Кроме того, в газете опубликовали аналогичные повестки депутату Михаилу Дегтяреву и россиянину Александру Диденко.
На прошлой неделе районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы по подозрению в "финансировании терроризма". По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей ДНР и ЛНР. Им грозит от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.