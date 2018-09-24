СБУ вызвала Жириновского на допрос

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится в повестке, которую опубликовало официальное издание "Урядовый курьер".

Следователь планирует в четверг предъявить российскому политику обвинения и допросить его в качестве подозреваемого.

Кроме того, в газете опубликовали аналогичные повестки депутату Михаилу Дегтяреву и россиянину Александру Диденко.

На прошлой неделе районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы по подозрению в "финансировании терроризма". По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей ДНР и ЛНР. Им грозит от десяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинские власти уже не раз пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск и заводить уголовные дела против российских политиков — например, главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также командующего Черноморским флотом Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения не имели.



