КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ, их подозревают в "финансировании терроризма", поскольку, по данным ведомства, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Шевченковский районный суд Киева 18 сентября удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального (заочного – ред.) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого В. Жириновского и двух депутатов Государственной думы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Жириновский в марте-апреле 2014 года в Москве создал группу, которая занималась материальным обеспечением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По данным украинских следователей, в группу также вошли депутаты Госдумы и члены ЛДПР. В прокуратуре заявляют, что эта группа публично призывала граждан РФ к сбору средств для ЛНР и ДНР.

Кроме того, как полагают следователи, группа во главе с Жириновским помогла представителям ДНР получить помещение для представительской деятельности в Москве, а также в 2014-2017 годах передала ДНР по просьбе командира ополчения Михаила Толстых с позывным "Гиви" шесть транспортных средств.

Дело возбуждено по статье "финансирование терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. На минувшей неделе в Донецк прибыл 78-й по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ, который доставил медикаменты и детское питание.