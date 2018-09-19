На Украине вступил в силу указ о непродлении договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На Украине вступил в силу указ о непролонгации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ опубликовали в официальном издании "Урядовый курьер".

В понедельник Петр Порошенко утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. При этом подчеркивалось, что речь идет не о разрыве, а о прекращении действия соглашения.

Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция. Там заявили, что решение противоречит национальным интересам страны, а также создает опасный правовой вакуум и усложняет отношения с Россией.

Осудили политику Киева и в исполкоме СНГ. Решение не выгодно никому и особенно навредит самим украинцам, считают в организации.

"Бесполезный политический демарш"

Как считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, от прекращения действия Договора пострадает в первую очередь украинский народ. По мнению парламентария, решение Киева станет еще одним препятствием на пути Украины к экономической и политической стабильности.

"Европейская мечта не стала украинской реальностью, а систематические атаки на Россию лишают украинцев и этого источника доходов", — отметил парламентарий в интервью RT.

На Донбасс не повлияет

Белик добавил, что это "бесполезный политический демарш" Порошенко, продиктованный его личными амбициями.

В свою очередь, врио главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что непродление Договора на ситуации в Донбассе серьезно не отразится.

"На Донбассе ситуация с дружбой или недружбой отразилась, когда полетели по нам первые снаряды… Сейчас это формальность. Что касается безопасности, могу заверить, что нашей армии по силам защитить наши границы", — сказал он.

Он отметил, что на данный момент не видит никакой угрозы в политическом и силовом плане.

Правовая неизвестность

Политолог Владимир Джаралла заявил РИА Новости, что прекращение действия договора приведет к ситуации правовой неизвестности.

"Украинский режим вновь продемонстрировал, что националисты не интересуются жизнью и проблемами людей, собственных граждан. Ими движет ненависть, которая в итоге их же и уничтожит", — сказал эксперт.

По его словам, этот договор — ось, на которую опирается множество других правовых соглашений в гуманитарной, экономической, транспортной сфере.

Украиной и с прекращением действия договора о дружбе также прекращают свое действие", — отметил он.

По мнению эксперта, с практической точки зрения теперь действия органов власти России будут определяться исключительно собственным законодательством.

Договор о дружбе

Российская Федерация и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В марте украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор — "на новых основаниях".

Позже Порошенко пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом пункты о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

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