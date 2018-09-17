Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила в понедельник его пресс-служба.

Там пояснили, что речь идет о решении Киева "не продлевать договор". Подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры.

По данным пресс-службы, МИД Украины до 30 сентября проинформирует Россию специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.

Также сообщается, что МИД должен сообщить о решении в ООН, ОБСЕ, другие международные организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.

Договор о дружбе

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицировала Верховная рада.

Договор закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с Россией, а не готовить документы о продлении его действия, по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

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