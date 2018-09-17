Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила в понедельник его пресс-служба.
Там пояснили, что речь идет о решении Киева "не продлевать договор". Подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры.
По данным пресс-службы, МИД Украины до 30 сентября проинформирует Россию специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.
Также сообщается, что МИД должен сообщить о решении в ООН, ОБСЕ, другие международные организации.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.
Договор о дружбе
Договор закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с Россией, а не готовить документы о продлении его действия, по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".
Президент пояснял, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.