В исполкоме СНГ оценили ситуацию с договором о дружбе России и Украины

МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Прекращение Киевом действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией негативно отразится на самих украинцах, заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Прочитал множество комментариев (по поводу непродления договора. — Прим. ред.). Большинство сходятся во мнении, которое я разделяю, что разрыв договора с Россией больше ударит по гражданам Украины, чем России", — сказал он журналистам.

Решение Киева не выгодно ни одной из сторон, а также СНГ, уточнил Лебедев. Он добавил, что с "сожалением воспринимает этот шаг".

Договор о дружбе

Накануне Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе с Москвой. При этом в Киеве отметили, что речь идет не о денонсации договора, а о непродлении.

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В начале года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа". Однако в марте стало известно , что украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор — "на новых основаниях".

В апреле Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора. Позже он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

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