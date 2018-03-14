МИД Украины готов денонсировать договор о дружбе с Россией, заявили в Раде

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. МИД Украины подготовил для президента Петра Порошенко предложение по выходу страны из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заявила депутат Верховной рады Светлана Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем (парламентском. – Прим. ред.) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", — написала она на своей странице в Facebook.

Парламентарий, однако, не уточнила, когда именно следует ожидать аннулирования документа.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году президентами двух стран, ратифицирован Верховной радой Украины.

Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.