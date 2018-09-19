Религиозная свобода по-американски. Проверку прошла Украина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек посетил Украину и Узбекистан. В Киеве американский чиновник поддержал стремление к автокефалии, в Ташкенте — реабилитацию экстремистов. Поездка состоялась в разгар сложных процессов в религиозной жизни обеих стран.

Противник шариата на страже религии

Бывшего губернатора штата Канзас назначили послом по вопросам свободы вероисповедания в январе. Браунбека выдвинул Дональд Трамп, назвав его "верным католиком" и защитником религиозных прав национальных меньшинств. Американский президент напомнил, что двадцать лет назад его протеже выступил инициатором закона о международной религиозной свободе, после принятия которого и возникла эта должность.

Конгресс не сразу утвердил Браунбека. Сенаторы-демократы заявили, что не поддержат человека, выступающего за ограничения прав ЛГБТ-сообщества и критикующего переселение в Соединенные Штаты мусульман из стран, охваченных войнами. Но главная претензия к Браунбеку — и демократов, и части республиканцев — заключалась в том, что с его подачи в 2012 году приняли так называемый закон о шариате.

По этому закону, как разъяснял сам Браунбек, нельзя допускать применение норм шариата в штатах, где мусульмане составляют значительную часть населения. Учитывая, что американские судьи и так не использовали мусульманское право при вынесении вердиктов, объяснения губернатора вызвали еще больше вопросов. Мусульмане назвали документ дискриминационным и раскритиковали Браунбека за религиозную нетерпимость.

Все-таки со второй попытки его назначили послом по вопросам международной религиозной свободы. Американские СМИ предположили, что приоритетной задачей экс-губернатора станет продвижение в стране и мире христианских ценностей. Ревностный католик, Браунбек хорошо понимает президента Трампа, ограничившего мусульманам въезд в США.

В поисках нарушителей

За полгода работы Браунбек проявил себя весьма деятельным чиновником. В июле с его подачи Госдеп провел первое в истории международное совещание, посвященное продвижению в мире религиозных свобод. Страны, фигурировавшие в речах выступающих как нарушители свободы вероисповедания, приглашены не были.

Примечательно, что об Украине и Узбекистане докладчики упоминали. Однако если узбекские власти критиковались за чрезмерную подозрительность в отношении действующих в стране религиозных организаций, то официальный Киев остался вне всякой критики. Лишь говорилось, что на Украине ущемляются религиозные права мусульман — в основном в Крыму. Ответственность за это возложили, естественно, на российские власти, незаконно, по мнению американцев, присоединившие полуостров.

Анонсируя визит Браунбека в Киев и Ташкент, Госдеп пояснил, что переговоры затронут недавние реформы в религиозной сфере. При этом ни критических замечаний, ни оценок не прозвучало.

На Украине обсудил автокефалию

Посещение Браунбеком Украины совпало с серьезными событиями, которые происходят в стране вокруг возможного предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Сначала Браунбек встретился с председателем Верховной рады Андреем Парубием. "Предоставление автокефалии УПЦ — это вопрос не только религиозной, но и национальной безопасности", — без лишних предисловий заявил Парубий. Он высказал мнение, что если Украинская церковь не станет независимой, российские власти продолжат "экспансию идеи русского мира".

С этого же разговор начал и Петр Порошенко. Браунбек, в свою очередь, ответил, что Вашингтон намерен поддержать предоставление автокефалии. Однако произойдет это после того, как Константинопольский патриархат скажет свое окончательное слово. "На этапе принятия решений об автокефалии мы не вмешиваемся", — подчеркнул американец.

Опрошенные РИА Новости эксперты усмотрели в визите американского посла, помимо религиозной, еще и политическую подоплеку. "Браунбек на переговорах с Порошенко почему-то не заметил антиконституционного вмешательства государства в межцерковные отношения. Проигнорировал он и то, что УПЦ уже 1030 лет пребывает в единстве с РПЦ. Вашингтон поощряет превращение церковного вопроса на Украине в важную составляющую геополитических процессов в стране", — прокомментировал РИА Новости эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

Он полагает, что без поддержки американских властей Константинопольский патриархат не пошел бы на "вторжение в зону чужой канонической юрисдикции". Видишенко не исключает, что предоставление автокефалии приведет к эскалации насилия на Украине и усугубит межконфессиональные отношения.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко также считает, что государство вмешивается в канонические дела. "Представьте, что президент США потребует автокефалии для всех православных юрисдикций на территории страны. Вряд ли американцы допустили бы такое", — отмечает он.

© Фото : Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко принял посла Соединенных Штатов Америки по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэля Браунбека © Фото : Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко принял посла Соединенных Штатов Америки по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэля Браунбека

В Ташкенте — похвалил за реформы

В Узбекистане американского посла принял президент Шавкат Мирзиеев. Браунбек не стал вспоминать критический доклад о ситуации в республике. Наоборот, он похвалил узбекские власти за начатые в стране законодательные реформы в религиозной сфере. И позитивно оценил намерение руководства страны смягчить наказание гражданам, обвиняемым в религиозном экстремизме. Браунбек также поддержал инициативу Мирзиеева упростить регистрацию религиозных организаций.

Положительные изменения в религиозной сфере подтверждают и опрошенные РИА Новости эксперты и граждане Узбекистана. К числу важных религиозных реформ они относят ослабление контроля властей за деятельностью мечетей. Кроме того, отмечают, что президент Мирзиеев помиловал более семисот религиозных осужденных. Пересматриваются черные списки лиц, подозреваемых в распространении радикального ислама.

"Религиозная толерантность проявляется в том, что в Узбекистане открываются новые мечети. Все больше граждан совершают паломничество в Мекку. Представители других религий могут так же свободно их исповедовать", — рассказал РИА Новости узбекский политолог Фарход Толипов.

Однако ослабление контроля властей за религиозными организациями, по мнению экспертов, не означает, что государство совсем покинуло эту сферу. "В стране остаются тысячи осужденных по религиозным мотивам. Часто предъявляемые им обвинения необоснованны", — сказал РИА Новости узбекский правозащитник Сурат Икрамов.

И привел в пример историю с недавними задержаниями по всей стране блогеров, высказывающихся в соцсетях на религиозные темы. Икрамов пояснил, что внимание узбекских спецслужб привлекла начатая одним из пользователей интернета дискуссия о праве верующих мужчин носить длинную бороду. Блогер также отстаивал право женщин на хиджаб.

"Борода или платок — личное дело каждого. Но в обществе это вызвало неоднозначную реакцию. Последовали задержания. Вроде бы сейчас всех отпустили. Представитель США тем не менее не затронул эту проблему", — сетует Икрамов.

Впрочем, подробности переговоров американца с местными властями не раскрываются. Публике продемонстрировали лишь подписание меморандума между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан и Институтом глобального вовлечения США.